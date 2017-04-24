Galatasaray'ın derbi hasreti 8 maça çıktı!

Cimbom, Beşiktaş ve F.Bahçe ile son iki sezonda oynadığı 8 karşılaşmada hiç kazanamadı.

Bu sezon taraftarına adeta eziyet eden Galatasaray, ezeli rakiplerine karşı Süper Lig’deki galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Son olarak iki sezon önce Beşiktaş’ı yenebilen Sarı-Kırmızılılar, son iki sezonda hiç derbi kazanamadı. Bu sezon ilk yarıda 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş’a TT Arena’da 1-0 yenilen Aslan, geçen sezon da Kartal’a iki maçta da mağlup olmuştu. F.Bahçe ile geçen yıl iki maçta da berabere kalan Cimbom, ilk yarıda Kadıköy’de 2-0 kaybettiği ezeli rakibine evinde de 1-0’lık skorla boyun eğdi. G.Saray ayrıca Dursun Özbek’in başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

İLK 5'E KARŞI SADECE 1 PUAN

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de ilk 5 sırada yer alan rakiplerine karşı oynadığı 8 maçta sadece tek beraberlik alırken, tam 7 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’e her ikişer maçta da mağlup olan Cimbom, tek puanını ilk yarıda Vodafone Arena’da konuk olduğu Beşiktaş’tan 2-2’lik skorla aldı. Söz konusu 8 mücadelede yalnızca rakip ağlara yalnızca 3 gol bırakabilen Sarı-Kırmızılılar, kalesinde ise tam 15 gol gördü

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