Galatasaray - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: 2. JOHNSON VAKASI



Galatasaray UEFA Kupası’na doğru gidiyor; F.Bahçe ise önüne gelenden fark yiyordu. Uzun yıllar sonra G.Saray adına Fenerbahçe’yi ezici bir skorla yenme fırsatı doğmuş ve bazı G.Saraylı oyuncular atacakları farkın sayısını azaltmak için F.Bahçe’nin kalesini basket potası ile değiştirmesi gerektiğini söyler olmuştu. F.Bahçe o maçta kalesinde 20 küsür şut görmüş; rakip ceza sahasına sadece 1 kez girebilmiş ve hiç korner kullanmamasına rağmen Johnson’un 82. dakikadaki frikik golü ile maçı kazanmıştı. O maçın ardından F.Bahçe ezeli rakibi ile onlarca maç oynadı. 5 yediği de oldu, farktan kurtulduğuna sevindiği de. Ama hiçbirinde dünkü kadar defansif, hücumu hiç düşünmeyen bir pozisyonlama ile sahaya çıkmamıştı. F.Bahçe ilk yarı kaleye şut atamadı, zaten ilk isabetli şutunu 86’da zayıf bir vuruş ile yapabildi. Hiç korner atmadı, sadece 1 frikik kullanabildi. Tarihin en zayıf G.Saray’larından birine karşı bu sene hemen herkesin pozisyona girdiği TT Arena’da F.Bahçe tek bir organize akın yapamadı. Sanki “Aman biz bugün yenmeyelim de Dursun Özbek yönetimi istifa etmesin” diye oynadılar.

Defansta ise her zamanki gibi sağlam durdular. Rakibe ilk yarıda 1; ikinci yarıda ise 2 pozisyon verdiler ki, bunun ikisi bireysel hatalardandı. Yani yine pozisyon hatası yapılmadı. Ama işte hep söylediğim gibi topa sahip olma oranı, pas oyunu gibi istatistikler bir anlam ifade etmiyor. Bazı yorumcular Fenerbahçe’nin sabırlı oynadığını söyleyebilir ama dünkü galibiyet savunmada bekleyip sabır ile kontraya çıkma planından öteydi. Şener son dakikada inisiyatif alıp sıfıra indi ve pasını penaltıya doğru attı; zaten uzun bir takım olan F.Bahçe de tek olumlu kanat akınından golü buldu. İşin açıkçası G.Saray bu kadar etkin bir oyun oynarsa herkesi yener, F.Bahçe ise kimseyi yenemez. Ama dün tam tersi oldu ki, bu da bu derbinin cilvesi olsa gerek.

FENERBAHÇE

Evet kötü oynamaktan öte hiç oynamadılar. Galibiyeti bir an bile düşünmediler ama her derbide varlar. Her derbide sahaya karakter koyuyorlar. En zor şey bir derbide Fener’i yenmek.

ADVOCAAT

Berbat bir takım yönetimi.. Ama Beşiktaş’ı deplasmanda yenen tek takım. G.Saray’ı 2 maçta da yendi. Kupayı da alırsa “Ben daha ne yapayım” dese başı ağrımaz..