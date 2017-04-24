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FUTBOL

Rajtoral neden intihar etti?

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:00:18

  • 1 Rajtoral neden intihar etti?
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    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral evinde ölü bulundu.

  • 2 Rajtoral neden intihar etti?
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    Alınan bilgiye göre, Celal Doğan Tesisleri'ndeki idmana gelmeyen sağ bek oyuncusu Rajtoral, aramalara rağmen telefonlarına da cevap vermedi.

  • 3 Rajtoral neden intihar etti?
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    Bunun üzerine kulüp yetkilileri, Çek futbolcunun merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki evine gitti.

  • 4 Rajtoral neden intihar etti?
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    Polis ekiplerine de haber verilmesinin ardından Rajtoral'ın kaldığı evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı.

  • 5 Rajtoral neden intihar etti?
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    Kulüp yetkilileri ve polis ekipleri evde Rajtoral'ın asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

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