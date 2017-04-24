Rajtoral neden intihar etti?

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:00:18 | Güncelleme: 10:14:51
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral evinde ölü bulundu.
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Alınan bilgiye göre, Celal Doğan Tesisleri'ndeki idmana gelmeyen sağ bek oyuncusu Rajtoral, aramalara rağmen telefonlarına da cevap vermedi.
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Bunun üzerine kulüp yetkilileri, Çek futbolcunun merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki evine gitti.
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Polis ekiplerine de haber verilmesinin ardından Rajtoral'ın kaldığı evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı.
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Kulüp yetkilileri ve polis ekipleri evde Rajtoral'ın asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.
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Yalnız yaşayan Frantisek Rajtoral'ın kendini evinin tavanına kemerle asarak hayatına son verdiği öğrenildi.
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Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Rajtoral'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl ve beraberindeki yöneticilerle bazı futbolcular da olay yerine gelerek ilgililerden bilgi almaya çalıştı.
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Takım kaptanı Elyasa Süme, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevdikleri bir arkadaşlarını kaybettiklerini ifade ederek, "Söyleyecek pek bir şey yok, yıkıldık. Başımız sağ olsun." dedi.
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Süme, olayın neden kaynaklandığına dair bir soru üzerine, hiçbir şey bilmediklerini, herşeyin yolunda gittiği bir dönemde bu olayla karşılaştıklarını kaydetti.
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Öte yandan Rojtoral'ın bir gün önce görüştüğü bazı takım arkadaşlarının olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını belirttikleri öğrenildi.
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Rajtoral'ın kız arkadaşının 2-3 gün önce ülkesine döndüğü, kendisinin de gitmek için uçak bileti araştırdığı iddia edildi.
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Gaziantepspor, sezon başında Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımında forma giyen 30 yaşındaki milli oyuncu Rajtoral ile anlaşma sağlamış, 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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NEDEN İNTİHAR ETTİ?
Evinde intihar eden Gaziantepspor'un milli futbolcusu Frantisek Rajtoral'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor.
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Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan oyuncunun intiharındaki sır perdesi jandarma ekiplerinin yaptığı ilk inceleme ile aralanmaya başladı.
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Evde Çekçe yazılış not bulan jandarma, yazılanları tercüme ettirdiğinde notun alacak vereceklerin yer aldığı çizelge olduğunu tespit etti.
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Pantolon kemeri ile kedini astığı görülen oyuncunun, ilk tespitlerde en az 10 saat önce öldüğü tahmin ediliyor.
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Kız arkadaşından ayrıldığı yönündeki iddiaları da inceleyen jandarmanın henüz bu yönde bir bulguya ulaşamadığı öğrenildi.
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Milli oyuncunun ölüm saatinin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.
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YORGUNLUK SENDROMU İDDİASI
Skorer'e göre; Gaziantepspor'un intihar eden futbolcusu Rajtoral'in Kronik Yorgunluk Sendromu'ndan muzdarip olduğu tespit edildi.
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Banik Ostrava forması giydiği 2008'de ilk olarak bu hastalığın teşhisi konulduğu, Viktoria Plzen'de top koşturduğu 2014 yılında da kronik yorgunluk sendromu sıkıntısı çektiği belirlendi.
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Çekya'da son dönemde birçok önemli sporcunun aynı hastalığa yakalandığı, tenisçi Radek Stepanek ve bir diğer tenisçi Nicole Vaidisova ile buz hokeyci Milan Hnilicka'nın bunlardan sadece birkaçı olduğuna dikkat çekildi.
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KOLAR'IN AYRILIĞI
31 yaşındaki futbolcunun intiharında Gaziantepspor'un bir diğer Çek futbolcusu Daniel Kolar ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmasına da dikkat çekiliyor.