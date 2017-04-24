Uğur Demirok, Ersun Yanal'la kendini buldu

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynanan maçta Onur Kıvrak'ın cezalı olması nedeniyle kaptanlık pazubandını takan Uğur Demirok, bordo-mavililerin sahadan 3-0 galip ayrıldığı maçta 1 de gol kaydetti. Başaralı savunma oyuncusu, bu sezon kaydettiği 5 golle kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşıyor.

KİRALIK OLARAK GEÇEN SEZONLAR

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da forma şansı bulamayan Uğur Demirok, Gaziantepspor'a kiralık olarak gönderildi. Gaziantepspor'da istediği ortamı bulamayan oyuncu daha sonra İstanbulspor'a kiralandı. İstanbulspor'un ardından Galatasaray'da aynı mevkide bulunan oyuncuların fazlalığı nedeniyle yine Beylerbeyi kulübüne kiralık olarak gönderildi. 2009-10 sezonunda ise Frank Rijkaard tarafından A Takımda bir süre denense de Servet Çetin, Gökhan Zan ve Emre Güngör gibi isimlerin olması nedeniyle Kartalspor'a kiralık yollandı.

2011-2012 sezonunun başında Galatasaray'la olan sözleşmesi biten oyuncu, söz konusu dönemde 1. Lig'de olan Akhisar Belediyespor'a transfer oldu. Başarılı savunmacı, Akhisar Belediyespor formasıyla Süper Lig'de geçirdiği 3 sezonda 73 maçta 7 gol kaydetti.

KİRALIK GİTTİ KAPTANLIĞA YÜKSELDİ

Uğur Demirok, 2014-15 sezonu devre arasında 1 Milyon 500 bin euro karşılığında 3.5 yıllığına Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Trabzonspor'a transfer oldu ve sezon sonuna kadar 14 lig maçında görev aldı. Bir sonraki sezon kiralık olarak Osmanlıspor'a gönderildi. 2015-16 sezonunu Osmanlıspor'da tamamlayan savunma oyuncusu Ankara ekibinde 1 gol atarken, Ersun Yanal'ın tekrar Trabzonspor'un başına geçmesiyle birlikte bordo-mavili kulübe geri döndü. Antalyaspor maçında kaleci Onur'un cezalı olması nedeniyle de sahaya kaptan olarak çıktı.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONU

Uğur Demirok, kariyeri boyunca en fazla gol attığı dönemi yaşıyor. Uğur, bu sezon oynadığı 23 lig maçında bin 494 dakika sahada kalırken rakip ağlara 5 gol gönderdi. Toplamda 8 golü bulunan Dame N'Doye'den sonra takımın en golcü ismi olan Uğur Demirok'un gol attığı maçlarda ise bordo-mavililer kaybetmedi. 5 maçta golle buluşan oyuncu, ligin ilk yarısında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere biten maçta 1 gol atarken, Trabzonspor'un Bursaspor'u 2-1, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçlarda da 1'er gol atma başarısı göstererek takımına katkı sağladı.

"GURURLU VE MUTLUYUM"

Uğur Demirok, Antalyaspor karşısında kaptan olarak çıktığı ilk maçında büyük gurur ve mutluluk yaşadığını belirterek, "Formasını taşıdığım bu büyük camiada kaptan olarak çıktığım Antalyaspor maçını golle süslemiş olmam benim için unutamayacağım bir anı olarak kalacaktır. Gururlu ve mutluyum. İnşallah camia olarak hedeflediğimiz yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.