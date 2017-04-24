Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman,hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1'inci Lig'de 29'uncu hafta karşılaşmasında Altınordu, Balıkesirspor deplasmanına konuk oluyor. Play-off'a kalma planı yapan Altınordu'da hedef mutlak 3 puan. Peki, Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

BALIKESİRSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Süper Lig'e katılmak için play-off mücadelesi veren Altınordu, Göztepe ve Boluspor'un kazandığı haftada puan kaybetmek istemiyor. Eroğlu yönetimindeki İzmir temsilcisi 28 maçta 39 puan topladı ve maçı kazanması halinde play-off sıralamasında yer alan Ümraniye ve Göztepe'nin yalnızca 4 puan gerisinde savaşmayı sürdürecek. Bir puanın bile çok sıralama değiştirdiği ligde 35 puan toplayarak Altınordu'nun bir basamak altında 9'uncu sırada bulunuyor. Balıkesir, play-off hedefinden uzakta görünse de matematiksel olarak şansı devam ediyor. Mutlak 3 puan hedefindeki iki takımın mücadelesine sahne olacak Balıkesirspor - Altınordu maçı 24 Nisan Pazartesi (bugün) saat 17.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalacak.

BİLET FİYATLARI

Karşılaşmanın biletleri kapalı tribün birinci kategori 50, ikinci kategori 20, maraton 10, kale arkaları ve misafir tribün 7.5 TL'den satışa sunuldu.

ALTINORDU CEPHESİ

ALTINORDU'DA SAKATLIK KORKUSU

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda Balıkesirspor'u yenerek 4'te 4 yapmayı planlayan Altınordu'da şiddetli baş ağrısı yaşayan sol kanat Erdoğan'ın durumu teknik heyeti korkuttu.

Geçmiş yıllarda kafatasında çatlak oluştuğu öğrenilen gurbetçi futbolcunun son olarak İzmir'de oynanan Boluspor maçındaki bir hava topunda başına darbe aldığı belirtildi. Ağrılarından şikayetçi olan ve idmana katılmayan Erdoğan dinlendirilirken, futbolcunun çekilen MR'ının temiz çıkmasıyla teknik heyeti rahatladı. Erdoğan'ın Balıkesir deplasmanında forma giyeceği açıklandı.

Altınordu'da sarı kart cezalısı sağ bek Kerim'in yerine Uğur'un ilk 11'de görev alması bekleniyor. Abdülkadir, Enis ve Berk'in ise tedavileri sürüyor.

ALTINORDU'DA GENÇ KALECİYE VİZE

1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu'da hafta içinde Boluspor karşısında ilk profesyonel maçına çıkan kaleci Berke Özer'e Avrupa yolu açıldı.



Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, "A takım formasını giyip, manevi borcunu ödedikten sonra Avrupa'nın üst liglerine gidebilir" dediği 16 yaşındaki file bekçisi, Boluspor randevusunda görev alarak Başkan Özkan'ın şartını yerine getirmiş oldu. Özkan'ın, ciddi bir teklif gelmesi halinde transferine vize vereceği öğrenilen Berke ve altyapıdan yetişen tüm gençler için en az 1 milyon Euro bonservis bedeli ve üçüncü bir kulübe satışından pay istediği öğrenildi.



Altınordu'nun 2-0 kazandığı Boluspor karşılaşmasında kalesini gole kapatıp başarılı kurtarışlar yapan genç eldiveni, bir süredir İngiliz devi Manchester City'nin scout ekibinin takip ettiği bildirildi.



Öte yandan kaleci Berke, 3-19 Mayıs'ta, Hırvatistan'da düzenlenecek U17 Avrupa Futbol Şampiyonası için takım arkadaşları Berkehan Biçer ve Egehan Gök ile birlikte U17 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Ligde pazartesi günü Balıkesirspordeplasmanında forma giyemeyecek olan Berke'nin, 21 Mayıs'ta Eskişehirspor'la İzmir'de oynanacak son hafta maçına da yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

ALTINORDU'NUN SON 5 MAÇI

Son 3 haftadır bileği bükülmeyen Altınordu, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Mersin İ.Y 1 - 1 Altınordu

Altınordu 0 - 2 Samsunspor

Denizlispor 1 - 2 Altınordu

Altınordu 2 - 0 B.Ş. Gaziantep

Altınordu 2 - 0 Boluspor

BALIKESİRSPOR CEPHESİ

BALIKESİRSPOR GALİBİYETE HASRET

TFF 1'inci Lig'de son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla play off hattından uzaklaşan Balıkesirspor, son 2 ayda oynadığı 7 maçta galibiyete hasret kaldı. Kırmızı beyazlı ekip, son olarak 25 Şubat'ta deplasmanda oynadığı Adana Demirspor karşılaşmasını 2-1 kazandı. Ardından üst üste oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 yenilgi alan Balıkesirspor, 17 puan kaybetti. Attığı 46 golle 48 kez ağları sarsan Eskişehirspor'den sonra TFF 1. Lig'in en golcü takımı olan Balıkesirspor'da golcülerdeki düşüş de sonuçlarda etkili oldu. Balıkesir, son 4 lig maçında sadece 2 gol attı.



Ligde pazartesi günü Altınordu'yu ağırlayacak Balıkesirspor'un evindeki son galibiyeti ise ilçe takımı Bandırmaspor'a karşı oldu. 19 Şubat'ta oynanan tarihi maçta yıllardır büyük bir çekişme yaşadığı Bandırmaspor'u 5-0 yenen ve bu galibiyeti günlerce kutlayan kırmızı beyazlı ekip, daha sonra Atatürk Stadı'ndaki 3 maçı da kazanamadı. Altınordu randevusuyla birlikte galibiyet özlemine son vermeye çalışacak Balıkesirspor, ilk yarıda mağlup olduğu Altınordu'dan rövanşı almayı hedefliyor.



BALIKESİRSPOR'UN SON 5 MAÇI

Balıkesirspor ligde adeta 3 puana hasret kaldı. Son 5 maçta 3 mağlubiyet alan Balıkesir, 2 kez de rakipleriyle puanı bölüştü. Kırmızı Beyazlılar bü süreçte hiç maç kazanamadı ve play-off hedefinden uzaklaştı.

Balıkesirspor 3 - 3 Mersin

Ümraniyespor 2 - 0 Balıkesirspor

Samsunspor 1 - 0 Balıkesirspor

Balıkesirspor 1 - 2 Denizlispor

B.Ş. Gaziantep 1 - 1 Balıkesirspor