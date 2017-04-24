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Ibrahimovic'ten sakatlık açıklaması

Manchester United'ın İsveçli yıldız futbolcusu Ibrahimovic, "Şu ana kadar tek bacakla oynadım, dolayısıyla bu durum benim için problem değil" dedi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:37:50 Güncelleme: 11:39:15

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacağını açıklayarak, "Pes etmek diye bir seçenek yok, yakında görüşürüz." dedi.

Kırmızı-siyahlıların, Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında dizinden sakatlanan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ibrahimovic, Instagram'dan ayaklarının fotoğrafıyla paylaştığı mesajda, "Öncelikle, tüm desteğiniz ve sevginiz için teşekkür ederim. Sakatlık nedeniyle bir süre futboldan uzak kalacağım. Diğer her şey gibi bunu da atlatacağım ve daha güçlü geri döneceğim. Şu ana kadar tek bacakla oynadım, dolayısıyla bu durum benim için problem değil. Bir şeyden eminim ki ne zaman duracağıma ve başka şeylere ben karar veririm. Pes etmek diye bir seçenek yok, yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak deneyimli oyuncu, kırmızı-siyahlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 28 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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