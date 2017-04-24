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Kayserispor, Mesut Bakkal'ı açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:43:06 Güncelleme: 11:44:32

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından istifa eden teknik direktör Sergen Yalçın'dan boşalan bu göreve, sezon sonuna kadar Mesut Bakkal'ın getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Mesut Bakkal ile bugün saat 14.00'da düzenlenecek basın toplantısı ile sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

Sergen Yalçın, Kayserispor'un başında 17 maçta 5 galibiyet alabilmişti. Sergen Yalçın'ın Kayserispor karnesi için tıklayınız

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