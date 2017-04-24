Kayserispor, Mesut Bakkal'ı açıkladı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından istifa eden teknik direktör Sergen Yalçın'dan boşalan bu göreve, sezon sonuna kadar Mesut Bakkal'ın getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Mesut Bakkal ile bugün saat 14.00'da düzenlenecek basın toplantısı ile sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

Sergen Yalçın, Kayserispor'un başında 17 maçta 5 galibiyet alabilmişti. Sergen Yalçın'ın Kayserispor karnesi için tıklayınız