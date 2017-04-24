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Amatör Küme maçında kavga!

Ordu 1. Amatör Küme'de şampiyon olan ekiplerin play-off müsabakaları sonunda Bölgesel Amatör Lig'e çıkma maçlarında olaylar çıktı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:55:08 Güncelleme: 11:57:16

Ordu Durugöl Stadı'nda Ünye 1957 Spor ile Akyazıspor bir üst tura çıkmak için mücadele etti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Akyazıspor üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarıda Ünye 1957 Spor fırtınası vardı. 5 gol atan Ünye 1957 Spor, sahadan 5-1 üstünlükle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Akyazısporlu oyuncuların Ünye 1957 Spor oyuncularına saldırması ile birlikte sahada istenmeyen olaylar yaşandı. Polisin ve yöneticilerin araya girmesiyle olaylar güçlükle yatıştırıldı. Bu sonucun ardından Ünye 1957 Spor yarı final oynamaya hak kazandı.

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