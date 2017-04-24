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Lionel Messi ve 500 golünün hikayesi!

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:42:24

Profesyonel kariyerine 2004'te başlayan Lionel Messi, Barcelona formasıyla 500'üncü golünü kaydetti

  • 1 Lionel Messi ve 500 golünün hikayesi!
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    2004-2005 yılları... 2004-05 sezonunda 8 maça çıkan Messi, ilk golünü Albacete karşısında kaydetti.

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    2005-06 sezonunda toplamda 26 maça çıkan Arjantinli, bu süreçte 8 gol attı ve hem lig hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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    2006-07 sezonunda kadronun as oyuncularından biri olan Messi, 17 gol atarken İspanya Süper Kupası'nı kaldırmayı da başardı.

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    Arjantinli yıldızın zirveye yürüyüşü 2009 yılıyla başladı. 

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    2008-09 sezonunda toplamda 38 gol atan Messi, bu sezondan sonra hiçbir sezonda 30 golün altına düşmedi.

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