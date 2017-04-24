FUTBOL
Lionel Messi ve 500 golünün hikayesi!
24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:42:24 | Güncelleme: 14:17:56
Profesyonel kariyerine 2004'te başlayan Lionel Messi, Barcelona formasıyla 500'üncü golünü kaydetti
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2004-2005 yılları... 2004-05 sezonunda 8 maça çıkan Messi, ilk golünü Albacete karşısında kaydetti.
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2005-06 sezonunda toplamda 26 maça çıkan Arjantinli, bu süreçte 8 gol attı ve hem lig hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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2006-07 sezonunda kadronun as oyuncularından biri olan Messi, 17 gol atarken İspanya Süper Kupası'nı kaldırmayı da başardı.
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Arjantinli yıldızın zirveye yürüyüşü 2009 yılıyla başladı.
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2008-09 sezonunda toplamda 38 gol atan Messi, bu sezondan sonra hiçbir sezonda 30 golün altına düşmedi.
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2009-10 sezonunda ligde 34, Şampiyonlar Ligi'nde 8, İspanya Kral Kupası'nda 1, İspanya Süper Kupası'nda 2 gol attı.
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2010-11'da La Liga'da 31, İspanya Süper Kupası'nda 3, Kral Kupası'nda 7, Şampiyonlar Ligi'nde tam 12 gol kaydetti. Messi, o sezon toplamda 55 maçta 53 gol atmayı başardı.
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2011-12 sezonu Arjantinli için kariyerinin zirvesi oldu. La Liga'da forma giydiği 37 maçta 50 gol atan Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 11 maçta 14, Kral Kupası'nda 3, İspanya Süper Kupası'nda 3 gol attı.
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2012-13'te toplamda 50 maçta forma giyen Messi, 60 gol atarken bir lig şampiyonluğu daha yaşadı.
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2013-14 sezonunda öncekilere nazaran suskun kalan yıldız futbolcu, 46 maçta 41 kez rakip ağları havalandırdı.
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2014-15'te Barcelona'yla lig, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nı kazanan Arjantinli, formasını terlettiği 57 maçta tam 58 kez gol sevinci yaşadı.
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Arjantinli oyuncu, bu sezon forma giydiği 46 maçta 47 gol attı, 17 golün de yaratıcısı oldu. Messi, Barcelona kariyerinde 1 kez 5 gol; 4 kez 4 gol atmayı başardı. 32 maçta da hat-trick yaptı.