Lionel Messi ve 500 golünün hikayesi!

12 | 12

Arjantinli oyuncu, bu sezon forma giydiği 46 maçta 47 gol attı, 17 golün de yaratıcısı oldu. Messi, Barcelona kariyerinde 1 kez 5 gol; 4 kez 4 gol atmayı başardı. 32 maçta da hat-trick yaptı.