TFF 1'inci Lig'de Şanlıurfaspor, Büyükşehir Gaziantepspor'u konuk ediyor. Küme hattının içinde bulunan Büyükşehir Gaziantepspor, Şanlıurfaspor'u mağlup ederse kümede kalma yolunda büyük bir adım atacak, Şanlıurfaspor kazanırsa Gaziantep için ligde kalmak artık daha da zor bir hal alacak. Peki, Şanlıurfaspor - Büyükşehir Gaziantepspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlaycak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

ŞANLIURFASPOR - BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

TFF 1'inci Lig'de haftanın en kritik karşılaşmasında Şanlıurfaspor'un konu Büyükşehir Gaziantepspor olacak. Ligde 28 haftada 29 puan toplayan Şanlıurfaspor ateş hattının bir basamak üzerinde bulunuyor. Şanlıurfa'nın en yakın rakibi ise 28 haftada 25 puan toplayan Büyükşehir Gaziantepspor. Şanlıurfaspor seyircisinin desteğiyle maçı kazanırsa ligde kalma yolunda dev bir adım atacak ve derin bir nefes alacak. Samsunspor'un Elazığspor deplasmanından eli boş dönmesi sonrası Şanlıurfaspor maçı kazanırsa en az bir basamak daha yükselecek ve küme hattındaki en yakın rakibi Gaziantep'ten 7 puan uzaklaşacak. 30 puanlı Manisa'nın da puan kaybedebileceği göz önünde bulundurulduğunda Urfaspor 2 basamak yükselerek 13'üncü sıraya yerleşebilir.

Oğuz Çetin'le alınan kötü sonuçlar sonrası yolları ayıran Büyükşehir Gaziantep, geçtiğimiz yıl Alanyaspor'u lige çıkaran Hüseyin Kalpar ile anlaştı. Türkiye 1'inci liginin kurt hocalarından Kalpar, takımın başında çıktığı ilk maçta evinde Balıkesirspor'la yenişemedi. Ligde kalma yolunda en yakınındaki takım olan Şanlıurfaspor'u mutlak yenmek zorunda olan Gaziantep'te Kalpar tüm hesaplarını galibiyet üzerine kurdu. Olası bir mağlubiyette ligde kalma şansını çok zora sokacak olan Büyükşehir Gaziantepspor'a beraberlik dahi yetmiyor. Ligde ateş hattını yakından ilgilendiren Şanlıurfaspor - Büyükşehir Gaziantepspor maçı 24 Nisan Pazartesi saat 19.30'da Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda başlayacak. Zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın mücadelesinde Kutluhan Bilgiç düdük çalacak.

ŞANLIURFASPOR'DA ADİLOVİC'İN ALACAKLARI ÖDENDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfasporun eski futbolcularından Eldin Adilovicin tüm alacaklarının ödendiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, uzun zamandır FIFAda devam eden dava sonucunda futbolcunun 435 bin avroluk alacağının zamanında ödenerek, yaşanabilecek tüm olumsuzlukların ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2014-2015 sezonunun devre arasında sarı-yeşilli ekiple sözleşme imzalayan Boşnak futbolcu Adilovic, Şanlıurfaspor ile sözleşmesini feshedip FIFAya başvurmuştu. 2 yılı aşkın bir süredir devam eden dava sonucunda futbolcunun tüm alacağı, yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında topladıkları paralarla ödenerek sarı-yeşilli kulübün önü açıldı. Geçmişten gelen çok sayıda borcu kapatan fahri başkan Mehmet Ekinci ve kulüp başkanı Emin Yetim başkanlığındaki Şanlıurfaspor yönetim kurulu, önündeki büyük bir engeli de ortadan kaldırdı."

ŞANLIURFASPOR'DA YENİ BAŞKAN YETİM OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile kulüp başkanlığına Emin Yetim'in getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüp başkanı İsmail Bağıban'ın yerine ikinci başkan Emin Yetim'in getirildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, mevcut başkan Bağıban'ın yoğun işlerinden dolayı görev değişikliğine gidildiğini kaydetti.

Büyükfırat, başkan değişikliğinin Şanlıurfaspor için hayırlı olmasını temenni etti.

KALPAR: PSİKOLOJİK OLARAK İYİ DURUMDA DEĞİLİZ

Kazanacak çok şeylerinin olduğunu vurgulayan Büyükşehir Gaziantepspor teknik direktörü Kalpar, şöyle konuştu:

"Psikolojik olarak iyi durumda değiliz. Stres dolu bir ortamdayız. Bu olduğu zaman hata oranı artıyor. Özellikle pas hatası çok oluyor. Ne olursa olsun stresten uzak bir şekilde çalışmamız lazım. Maça bu zamana kadar kazanamayan bir takım olarak çıktık. Çok zor bir dönemde görev aldım. Gaziantep'li olarak bu görevi almam gerekiyordu. İnanıyorum ki her şey daha güzel olacak. Çok az pozisyona girdik. Puanı bu durumda olan bir takımdan çok şey beklemek doğru değil, Şanlıurfaspor maçından iyi sonuç almamız lazım. Takımda öz güven eksikliği ve stres var, bunları kısa zamanda toparlamak kolay değil. Beyin olarak çok çalışacağız. İnşallah bu kötü durumdan kurtuluruz."

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 KARŞILAŞMA

B.Ş. Gaziantep 2 - 2 Ş.Urfaspor

B.Ş. Gaziantep 1 - 1 Ş.Urfaspor

Ş.Urfaspor 0 - 1 B.Ş. Gaziantep

B.Ş. Gaziantep 0 - 1 Ş.Urfaspor

Ş.Urfaspor 0 - 1 B.Ş. Gaziantep

B.Ş. Gaziantep 0 - 1 Ş.Urfaspor

Ş.Urfaspor 2 - 0 B.Ş. Gaziantep

B.Ş. Gaziantep 1 - 1 Ş.Urfaspor

Ş.Urfaspor 1 - 0 B.Ş. Gaziantep

B.Ş. Gaziantep 2 - 0 Ş.Urfaspor