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Ziraat Türkiye Kupası hakem
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Kupa hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:59:24 Güncelleme: 16:01:17

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay'ın yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

Yarı finalin diğer maçında 27 Nisan Perşembe günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Atiker Konyaspor müsabakasında ise Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Osman Gökhan Bilir'in üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Özgüç Türkalp yapacak.

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