Garry Rodrigues ile Volkan arasındaki ilginç diyalog

Galatasaray'dan Garry Rodrigues ve Volkan Demirel, bir pozisyonda karşı karşıya geldi.
Bu pozisyon sonrasında Rodrigues ve Volkan Demirel arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
71'inci dakikada Wesley Sneijder'in ara pasında ceza sahasına giren ve Volkan Demirel'le karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunu tecrübeli kaleci kurtardı.
Pozisyonun ardından iki oyuncu da yerde kalırken, Rodrigues golü kaçırmanın verdiği üzüntüyle "Neden?" diye bağırdı.
Volkan ise ona "Çünkü ben buradayım" şeklinde karşılık verdi. Daha sonra iki oyuncu da birbirlerinin yerden kalkmasına yardım ederek, oyuna devam etti.