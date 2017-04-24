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FUTBOL

Garry Rodrigues ile Volkan arasındaki ilginç diyalog

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:34:15

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Garry Rodrigues ile Volkan Demirel arasında ilginç bir diyalog yaşandı

  • 1 Garry Rodrigues ile Volkan arasındaki ilginç diyalog
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    Galatasaray'dan Garry Rodrigues ve Volkan Demirel, bir pozisyonda karşı karşıya geldi.

  • 2 Garry Rodrigues ile Volkan arasındaki ilginç diyalog
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    Bu pozisyon sonrasında Rodrigues ve Volkan Demirel arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

  • 3 Garry Rodrigues ile Volkan arasındaki ilginç diyalog
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    71'inci dakikada Wesley Sneijder'in ara pasında ceza sahasına giren ve Volkan Demirel'le karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunu tecrübeli kaleci kurtardı.

  • 4 Garry Rodrigues ile Volkan arasındaki ilginç diyalog
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    Pozisyonun ardından iki oyuncu da yerde kalırken, Rodrigues golü kaçırmanın verdiği üzüntüyle "Neden?" diye bağırdı.

  • 5 Garry Rodrigues ile Volkan arasındaki ilginç diyalog
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    Volkan ise ona "Çünkü ben buradayım" şeklinde karşılık verdi. Daha sonra iki oyuncu da birbirlerinin yerden kalkmasına yardım ederek, oyuna devam etti.

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