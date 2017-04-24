FUTBOL
Domenech ile Anelka arasındaki kavga devam ediyor
24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:14:18 | Güncelleme: 17:33:30
Fransa'da Raymond Domenech ve Nicolas Anelka arasındaki Kylian Mbappe tartışması devam ediyor
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Fransa, Raymond Domenech ile Nicolas Anelka'nın Kylian Mbappe kavgasını konuşuyor
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Kylian Mbappe, sadece Monaco taraftarları ya da Fransa vatandaşlarının değil birçok futbolseverin gözdesi.
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Bu yüzyılda Avrupa'nın üst düzey beş liginde 14 lig golüne ulaşan en genç futbolcu olan Mbappe, Wayne Rooney'nin bu alandaki rekorunu kırmıştı.
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Genç yıldızın adı, birçok kulüple anılıyor. Ancak yakıştırmalar, sadece transferle sınırlı değil.
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Fransa'daki futbol adamları, Mbappe'yi birçok eski futbolcuya benzetiyor.
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"Ronaldo'nun 1996 Olimpiyat Oyunları'ndaki halini hatırlıyorum. Mbappe de bana onu hatırlatıyor." sözleriyle Mbappe'yi Brezilya'nın efsane futbolcusuna benzetiyor Domenech.
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Domenech, "Onun için artık seçim zamanı. Ronaldo'nun mu Nicolas Anelka'nın izinden mi gidecek, kendisinin bileceği iş." ifadeleriyle sözlerine devam etti.
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Anelka da bu ifadeler karşısında sessiz kalamadı. Fransa basınına açıklama yapan Anelka, "Mbappe, bana benzerse dünyanın en iyilerinden biri olur" dedi.
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Anelka da "Ronaldo'nun izinden giderse ise efsane olur!" sözleriyle Brezilyalı efsaneyi övdü.
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Domenech ve Anelka arasındaki münakaşa, 2010 yılına kadar dayanıyor. 2010 Dünya Kupası'nda tartışmışlar ve bunun sonunda Anelka kadro dışı kalmıştı.
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Bunun ardından milli takım oyuncuları, greve gitmiş ve antrenman yapmayı reddetmişti.