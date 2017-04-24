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Domenech ile Anelka arasındaki kavga devam ediyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:14:18

Fransa'da Raymond Domenech ve Nicolas Anelka arasındaki Kylian Mbappe tartışması devam ediyor

  • 1 Domenech ile Anelka arasındaki kavga devam ediyor
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    Fransa, Raymond Domenech ile Nicolas Anelka'nın Kylian Mbappe kavgasını konuşuyor

  • 2 Domenech ile Anelka arasındaki kavga devam ediyor
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    Kylian Mbappe, sadece Monaco taraftarları ya da Fransa vatandaşlarının değil birçok futbolseverin gözdesi.

  • 3 Domenech ile Anelka arasındaki kavga devam ediyor
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    Bu yüzyılda Avrupa'nın üst düzey beş liginde 14 lig golüne ulaşan en genç futbolcu olan Mbappe, Wayne Rooney'nin bu alandaki rekorunu kırmıştı.

  • 4 Domenech ile Anelka arasındaki kavga devam ediyor
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    Genç yıldızın adı, birçok kulüple anılıyor. Ancak yakıştırmalar, sadece transferle sınırlı değil.

  • 5 Domenech ile Anelka arasındaki kavga devam ediyor
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    Fransa'daki futbol adamları, Mbappe'yi birçok eski futbolcuya benzetiyor.

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