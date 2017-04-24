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Başakşehirli 4 futbolcu PFDK'ya sevk edildi!

Emre Belözoğlu, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Volkan Babacan tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:20:53 Güncelleme: 19:13:28

Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından gazetecilerin darp edildiği olaya karışan Medipol Başakşehir oyuncuları Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan ve Volkan Babacan'ı "saldırı", Emre Belözoğlu'nu ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.  

İşte o karar...


Peki Başakşehirli futbolcular için Disiplin Talimatnamesi ne diyor?

Emre Belözoğlu'na 1 ila 3 maç arası ceza yolda...

Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Volkan Babacan ise 5 ila 10 maç arası ceza gündemde... 

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