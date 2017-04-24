Beşiktaş - Adanaspor | CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ - ADANASPOR
STAT: Vodafone Arena
SAAT: 20:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Halil Umut Meler
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Aboubakar
YEDEKLER: Tolga, Beck, Adriano, Necip, Gökhan İnler, Quaresma, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye
YEDEKLER: Hayrullah, Mustafa, Emre, Halil İbrahim, Bekir, Ahmet, Reynaldo
TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın
CENK YOK, ABOUBAKAR DÖNÜYOR
Beşiktaş, Adanaspor karşısında 17 golle ligin en skorer ismi olan golcü oyuncusu Cenk Tosun’dan yoksun mücadele edecek. Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cenk’in yerine yine cezası sona eren Vincent Aboubakar farma giyecek.
3 OYUNCU SINIRDA
Siyah-Beyazlılar’da Adanaspor maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, bugün sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
KARTAL, ADANA'YA ACIMIYOR
Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Ligde bugün 44. kez karşılaşacak. İki ekip arasında oynanan 43 lig maçından 21’ini Kartal, 8’ini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar’ın 51 golüne, Turuncu-Beyazlılar 29 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Adana’da yapılan maçta Beşiktaş 2-1 galip geldi.