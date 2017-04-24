Beşiktaş - Adanaspor | CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ - ADANASPOR



STAT: Vodafone Arena

SAAT: 20:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Halil Umut Meler

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Aboubakar

YEDEKLER: Tolga, Beck, Adriano, Necip, Gökhan İnler, Quaresma, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye

YEDEKLER: Hayrullah, Mustafa, Emre, Halil İbrahim, Bekir, Ahmet, Reynaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın

CENK YOK, ABOUBAKAR DÖNÜYOR

Beşiktaş, Adanaspor karşısında 17 golle ligin en skorer ismi olan golcü oyuncusu Cenk Tosun’dan yoksun mücadele edecek. Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cenk’in yerine yine cezası sona eren Vincent Aboubakar farma giyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Siyah-Beyazlılar’da Adanaspor maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, bugün sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

KARTAL, ADANA'YA ACIMIYOR

Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Ligde bugün 44. kez karşılaşacak. İki ekip arasında oynanan 43 lig maçından 21’ini Kartal, 8’ini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar’ın 51 golüne, Turuncu-Beyazlılar 29 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Adana’da yapılan maçta Beşiktaş 2-1 galip geldi.