Manisaspor: 3 - Denizlispor: 2

MANİSASPOR: 3 - DENİZLİSPOR: 2



STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Kamil Çetin



MANİSASPOR: İsmail Şahmalı, Umut Gündoğan, Metin Yüksel (Dk. 69 Hakan Turan), Mikic, Dimov, Erhan Bulucu, Perovic (Dk.59 Gökhan Sazdağı), Sebaihi, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı (Dk.86 Mertan Caner Öztürk), Bahattin Köse

DENİZLİSPOR: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Kappel (Dk.90+2 Şevki Çınar), Burak Altıparmak, Sankoh (Dk. 86 Anıl Taşdemir), Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 76 İsmail Güven)



GOLLER: Dk.31 Ömer Alp Kulga (kendi kalesine), Dk.72 Bahattin Köse, Dk.90+5 Gökhan Sazdağı (Manisaspor), Dk.33 Taha Can Velioğlu, Dk.44 Barış Örücü (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 3 Dimov, Dk.42 Ufuk Budak, Dk.78 Hakan Turan, Dk.90+6 Gökhan Sazdağı (Manisaspor), Dk.52 Kerem Can Akyüz, Dk.77 Taha Can Velioğlu, Dk.78 Ziya Alkurt (Denizlispor)









