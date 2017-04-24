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Monchi, Roma'daki görevine başladı

İtalyan ekibi Roma, İspanya'nın Sevilla takımından ayrılan Monchi'yi sportif direktörlük görevine getirdi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 21:57:15 Güncelleme: 22:02:29

İtalya'nın Roma Kulübü, Sevilla'dan ayrılan "Monchi" lakaplı Ramon Rodriguez Verdejo'yu sportif direktörlük görevine getirdiğini duyurdu.

Roma Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlanan İspanyol futbol adamı Monchi ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Avrupa futbolunda son dönemlerde ismini çok sık duyuran 48 yaşındaki Monchi, uygun fiyatlarla transfer edilen oyuncu ve seçilen teknik direktörlerde kilit rol oynamıştı. İspanyol ekibi Sevilla, Monchi'nin sportif direktörlük yaptığı 17 yıllık sürede 5 UEFA Kupası, 2 İspanya Kral Kupası ve birer UEFA Süper Kupası ile İspanya Süper Kupası kazandı.

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