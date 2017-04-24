Dusko Tosic: Lyon maçından sonra 3 gün benim için kötü geçti

Sırp futbolcu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Benim ve takım için çok önemliydi. Lyon maçında penaltıyı kaçırdıktan sonra 2 gün gözüme uyku girmedi. Maçı kazanmak çok önemliydi, şimdi önümüzdeki Başakşehir maçına odaklanıyoruz. Önümüzde altı hafta var. Çok çalışmamız gerekiyor. Önümüzde zorlu iki hafta var."



Lyon maçından sonra 3 gün benim için çok kötü geçti. Bu galibiyet bizi rahatlattı. Çok çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor."



ABOUBAKAR: GALİBİYET, ÖZGÜVEN İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar da mücadeleyi şu şekilde değerlendirdi:



"Bugün çok önemliydi bu galibiyet. Zor olacağını biliyorduk. Sağlam bir karakter ortaya koyduk. 3 puanı taraftarımız sayesinde getirdik. Galibiyet özgüven için çok önemliydi."



"YEDİ PUAN FARK, ÇOK İYİ BİR FARK!"

"Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Konsantrasyonumuzu çok yüksek tutup, tamamen kendi oyunumuza odaklanmalıyız. İyi mücadele edip kazanmalıyız, Başakşehir maçına kazanmak için çıkacağız. 7 puanlık fark tabii ki çok iyi bir fark. İyi dinlenmek için, önümüzdeki maça hazırlanmak için yeteri kadar zamanımız var."

TOLGAY ARSLAN: ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Adanaspor galibiyeti için "Benim için de çok önemli bir maçtı." dedi.

"Benim için çok önemli bir maçtı." diyen Tolgay Arslan, "Uzun zamandır oynamadım. Kendimi hazır tuttum. Takıma da yardım etmek istedim. Elimden geleni yaptım. Zor maç olacaktı. Lyon'da 120 dakika koştuk çalıştık. Maalesef penaltılarla elendik. Bizim için bugün farkı açmak çok önemliydi. Zor maç oldu ama 3 puanı aldık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. " dedi.



Lyon maçının Adanaspor maçına etki ettiğini söyleyen Tolgay, "Herkes finale gitmek istedi. Bu sene çok büyük şansımız vardı. Maalesef olmadı. Ama yorgunduk. Bu maçta da 2. ve 3. golü bulamadık. Bulsaydık daha farklı olabilirdi. Golü de yedik. Farkı açamadık. Ama sonuçta galip geldik ve 7 puanlık farkı açtık." ifadelerini kullandı.