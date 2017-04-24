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Rıdvan Dilmen: Burası ne biçim ülke

24 Nisan 2017 Pazartesi, 23:23:00

  • 1 Rıdvan Dilmen: Burası ne biçim ülke
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    Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Adanaspor karşılaşmasını değerlendirdi

  • 2 Rıdvan Dilmen: Burası ne biçim ülke
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    Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • 3 Rıdvan Dilmen: Burası ne biçim ülke
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    "Hoca kadroda revizyona gitmekle doğru karar aldı. Bunun en yakın örneği Atiba."

  • 4 Rıdvan Dilmen: Burası ne biçim ülke
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    "Lyon maçının uzatmalarını kaldıramadı. Beşiktaş'ta 70. dakikada sonra ilk defa çıkmıştı."

  • 5 Rıdvan Dilmen: Burası ne biçim ülke
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    "Lyon maçını oynamak çok zordu ve o mücadeleye gelene kadar zorlu maçlara çıktı Beşiktaş."

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