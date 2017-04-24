Rıdvan Dilmen: Burası ne biçim ülke

24 Nisan 2017 Pazartesi, 23:23:00 | Güncelleme: 23:33:58
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Adanaspor karşılaşmasını değerlendirdi
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Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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"Hoca kadroda revizyona gitmekle doğru karar aldı. Bunun en yakın örneği Atiba."
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"Lyon maçının uzatmalarını kaldıramadı. Beşiktaş'ta 70. dakikada sonra ilk defa çıkmıştı."
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"Lyon maçını oynamak çok zordu ve o mücadeleye gelene kadar zorlu maçlara çıktı Beşiktaş."
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"Siyah Beyazlılar, genelde kadroyu bozmadan sahaya çıkan bir takım. 7 günde Beşiktaş 3 kez öne geçti ama 1 kez geriye düştü onda da turu kaybetti. "
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'ADANASPOR SAVUNMA YAPMADI' "Maçı izleyenler bile mental olarak olarak yorgunken sahadaki oyuncuları düşünemiyorum."
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"Bugün şansına rotasyon yapacağı bir takım ile oynaması oldu Beşiktaş'ın. Adanaspor'un kaybedecek bir şeyi olmadığı için hiç savunma yapmadı."
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'SAVUNMA İKİLİLERİ ARASINDA FARK VAR' "Şenol Güneş'in buna rağmen çıkaracak dersleri var."
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"Marcelo ile Atınç'ın oynaması varken bir anda Tosic ile Marcelo ikilisinin oyunlarını hatırlayalım."
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"Anında 2 tane ofsayt pozisyonu var. Bunlar tesadüf değil."
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"Haftaya Başaşehir'i yenerse rakiplerine ciddi bir fark atacak."
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"Bunu sonuna kadar hak ettiler."
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"Türkiye Ligi'nde Lyon gibi takımlar yok. Fazla rotasyon yapamaması aslında Atınç ve Mitrovic'in maç eksikliğini de gözler önüne serdi."
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"Mitroviç'i çok sert bir dille eleştirmek şu an çok gaddarca olur. "
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DİLMEN'DEN SERT ELEŞTİRİ “Ben olayların nasıl başladığını biliyorum."
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"Orada yaşını başını almış terbiyesiz bir adam ‘Burası Rize’ deyip anasına avradına küfür ediyor. Gazeteci fotoğraf çekmek istiyor, futbolcular da niye çekiyorsun diyor."
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"Gazeteci arkadaşımız mağdur edildi orada, tamam. Ama niye sadece Yalçın’la Ufuk orada kurban edildi?"
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"Volkan Babacan’ı niye kadro dışı bırakmıyorsunuz? Mahmut’u niye kadro dışı bırakmıyorsunuz?"
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"Zamanında Melo arkadaşını dövdü. Bilica sağı solu kazdı. Kokainden yargılanan adam bu ülkede üç kez teknik direktörlük yaptı, taraftarın ağzına burnuna gaz sıktılar, hakem odasına indiler ki şu anda aralarında TFF yönetim kurulunda olan adam var."
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"Aziz Yıldırım soyunma odasına iniyor. Kupa almak için başbakan aranıyor."
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"Burası ne biçim ülke ya? Yalçın 30 küsür yaşında bir adam 20 yıldır oynamış, adam bir hata yapmış, cezası neyse federasyon verecek."
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"Ya hepsi kadro dışı kalsın ya da hiçbiri."
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"Ailevi duyguları çok iyi kulüpse o zaman hepsi kadro dışı kalsın. Adaletsizlik yapmasınlar."