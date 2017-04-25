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FUTBOL

İntihar eden Rajtoral'ın hastalığı ortaya çıktı!

25 Nisan 2017 Salı, 00:42:30

  • 1 İntihar eden Rajtoral'ın hastalığı ortaya çıktı!
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    GAZETE HABERTÜRK | ÖZEL HABER / Yusuf KILIÇ - Zeynep UZMEN

    Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral’ın evde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatılırken, otopsi işlemleri dün tamamlandı.

  • 2 İntihar eden Rajtoral'ın hastalığı ortaya çıktı!
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    Adli Tıp Kurumu’nun ilk bulguları “intihar”ı işaret ederken kesin ölüm nedenini belirlemek için toksikolojik inceleme de yapılacak.

  • 3 İntihar eden Rajtoral'ın hastalığı ortaya çıktı!
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    Rajtoral’ın ebeveynlerinin yaşlı olmaları nedeniyle Türkiye’ye gelemeyecekleri, cenazenin kulüpteki tören sonrası ülkesine gönderileceği belirtildi.

  • 4 İntihar eden Rajtoral'ın hastalığı ortaya çıktı!
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    BORÇ İDDİASI

    Çek futbolcunun borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi. Rajtoral’ın evinde bulunan notta, alacak ve verecek listesi bulunduğu bildirildi.

  • 5 İntihar eden Rajtoral'ın hastalığı ortaya çıktı!
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    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada da notun harcamalarına ilişkin olduğu belirtildi.

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