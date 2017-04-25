25 Nisan 2017 Salı, 00:42:30 | Güncelleme: 04:23:43
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GAZETE HABERTÜRK | ÖZEL HABER / Yusuf KILIÇ - Zeynep UZMEN
Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral’ın evde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatılırken, otopsi işlemleri dün tamamlandı.
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Adli Tıp Kurumu’nun ilk bulguları “intihar”ı işaret ederken kesin ölüm nedenini belirlemek için toksikolojik inceleme de yapılacak.
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Rajtoral’ın ebeveynlerinin yaşlı olmaları nedeniyle Türkiye’ye gelemeyecekleri, cenazenin kulüpteki tören sonrası ülkesine gönderileceği belirtildi.
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BORÇ İDDİASI
Çek futbolcunun borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi. Rajtoral’ın evinde bulunan notta, alacak ve verecek listesi bulunduğu bildirildi.
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada da notun harcamalarına ilişkin olduğu belirtildi.
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TEDAVİ GÖRMÜŞ
Geçen yıl ağustos ayında Gaziantepspor’a transfer olan Rajtoral’ın ülkesinde “Kronik yorgunluk ve tükenmişlik sendromu” tedavisi gördüğü öğrenildi.
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2008 yılında teşhis konulan hastalığın genç futbolcunun hayatını etkileyecek hatta intihara götürecek kadar ciddi olmadığı da bildirildi.
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Çekya’da son dönemde birçok sporcunun da aynı hastalığa yakalandığı, tenisçi Radek Stepanek, Nicole Vaidisova ve buz hokeyci Milan Hnilickan’nın da aynı hastalıkla gündelik hayatlarını sürdürdüğü belirtildi.
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‘FAZLA KONUŞMAZDI’
Son 3 haftada 18 kişilik kadroya alınmasına rağmen 11’de yer bulamayan Rajtoral’ın takım arkadaşları ise hâlâ şaşkın...
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Takım kaptanı Elyasa Süme acı haberle yıkıldıklarını belirterek “Anormal bir durum yoktu. Neden olduğunu biz de anlamadık. Çok üzgünüz. Gerçekten şaşırdık. Ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi.
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Diğer futbolcular ise şunları söyledi:
Enis Ben Hatira: (3 aydır oda arkadaşı) Çok iyi bir arkadaştı. Sessiz, sadece işini düşünen bir kişiliği vardı. Problemi var mıydı bilmiyorum ama kendisiyle ilgili çok fazla konuşmazdı. Neden böyle bir şey yaptı anlayamıyorum.
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‘HAYAT DOLUYDU’
İlhan Parlak: Rajtoral hayat, neşe doluydu. Dün antrenman vardı ve gelmedi. Normalde çok profesyoneldi, özen gösterirdi. Tercüman arkadaş eve gitmiş ancak kapıyı açan olmamış.
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Sonra polis nezaretinde çilingirle kapı açıldığında Rajtoral’ı ölü bulmuşlar. Tüm takım büyük şok yaşadık. Devamlı bizi motive etmeye çalışan, herkes tarafından sevilen bir arkadaşımızdı.
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KIZ ARKADAŞI: ASLA UNUTMAYACAĞIM
Çek futbolcu Frantisek Rajtoral’ın Gaziantep’te birlikte yaşadığı kız arkadaşı Petra Hruzkova’nın kısa süre önce ülkesine döndüğü belirtildi.
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Petra Hruzkova, olaydan saatler sonra sosyal medya hesabından birlikte oldukları eski fotoğraflarını paylaştı.
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Hruzkova, kalpler içinde olan fotoğrafların üstüne, “Asla unutmayacağım. Benimle sonsuza dek burada olacaksın" diye yazdı.
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Zihinsel kaynaklı, psikolojik kökenli bir hastalık olduğu belirtilen “Kronik yorgunluk sendromu”nda birçok hastanın tedavi ile düzelen depresyonu ve psikolojik bozuklukları olduğu ifade ediliyor.
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KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NEDİR?
24-45 yaş arası bireylerde görülen “Kronik yorgunluk sendromu”nun nedeni tam olarak bilinmiyor. Kesin bir sebebi olmadığı gibi tek ve kesin bir tedavisi de yok.
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GAZİANTEPSPOR: KALBİMİZDESİN
Gaziantepspor yönetimi, Rajtoral’ın intiharı sonrası yayınladığı başsağlığı mesajında, “Sporculuğu, kişiliği ve güler yüzü”ne vurgu yaptığı Çek futbolcunun, “Kalbimizdesin” yazılı Siyah-Beyaz fotoğrafını paylaştı.
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Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da başsağlığı mesajında yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirterek “Acımız çok büyük. Acının yakınlığı, uzaklığı dini ırkı olmaz. Rojtoral insanlığı, çalışkanlığı ile takımımıza çok büyük katkı sağlamıştır” ifadelerine yer verdi.
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BARCELONA'DAN BAŞSAĞLIĞI
Gaziantepsporlu oyuncu Frantisek Rajtoral’ın intihar etmesinin ardından İspanya’nın dünyaca ünlü futbol kulübü Barcelona, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
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Mesajda, “Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğimiz Gaziantepspor futbolcusu Frantisek Rajtoral’ın sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.