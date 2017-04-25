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Diğer futbolcular ise şunları söyledi:

Enis Ben Hatira: (3 aydır oda arkadaşı) Çok iyi bir arkadaştı. Sessiz, sadece işini düşünen bir kişiliği vardı. Problemi var mıydı bilmiyorum ama kendisiyle ilgili çok fazla konuşmazdı. Neden böyle bir şey yaptı anlayamıyorum.