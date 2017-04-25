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Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fark!

Süper Lig’in ikinci yarısında harika bir çıkış yakalayan Trabzonspor, 12 haftalık süreçte Galatasaray ve Fenerbahçe’ye toplam 20 puan fark attı

25 Nisan 2017 Salı, 01:49:14 Güncelleme: 09:10:39

İlk devreyi 18 puanla 13. sırada kapatan Bordo-Mavililer; 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 29 puan toplayarak 49 puana ulaştı. Fırtına, bu süreçte Aslan’a 13, Kanarya’ya 7 puan fark yaptı.

Trabzonspor ayrıca, ezeli rakiplerine nazaran 5 gol daha fazla attı, 24 gol daha az yedi. Bordo-Mavililer, kendisinin geçen sezon 28. hafta performansını da 10 puanla solladı.

ERSUN YANAL: DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularını rehavet konusunda uyardı ve “Daha yolun başındayız” dedi.

Başarılı çalıştırıcı, “Oyun disiplininiz çok yüksek. Rakiplere göre en önemli artılarımızdan biri bu. Gol yesek bile asla kırılmıyoruz, pes etmiyoruz. Ancak daha çok işimiz var. Yolun başındayız. Çalışmaya devam edeceğiz. Sabrederek bu camiaya çok daha güzel günler yaşatacağız. Trabzonspor çok sağlam yarınlara sahip” ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

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