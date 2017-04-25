Afrika, Aboubakar'a yaradı

Arka arkaya iki maçta gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncu ile ilgili ilginç bir detay da dikkat çekti. Afrika Kupası öncesi 22 maçta 7 gol atan Aboubakar, ülkesi Kamerun’la ile kupayı kaldırdıktan sonra 10 maçta 8 gol kaydetme başarısı gösterdi. Başarılı oyuncu maçtan sonra şu ifadeleri kullandı: “Zor olacağını biliyorduk. Sağlam bir karakter ortaya koyduk. Galibiyet özgüven için çok önemliydi. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Tamamen kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Önümüzdeki maça hazırlanmak için yeteri kadar zamanımız var.”
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