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Vincent Aboubakar Beşiktaş
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Afrika, Aboubakar'a yaradı

Cenk Tosun’un cezası nedeniyle Adana karşısına ilk 11’de başlayan Vincent Aboubakar, Trabzonspor’dan sonra Adana’yı da boş geçmedi

25 Nisan 2017 Salı, 09:01:17 Güncelleme: 09:03:42

Arka arkaya iki maçta gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncu ile ilgili ilginç bir detay da dikkat çekti. Afrika Kupası öncesi 22 maçta 7 gol atan Aboubakar, ülkesi Kamerun’la ile kupayı kaldırdıktan sonra 10 maçta 8 gol kaydetme başarısı gösterdi. Başarılı oyuncu maçtan sonra şu ifadeleri kullandı: “Zor olacağını biliyorduk. Sağlam bir karakter ortaya koyduk. Galibiyet özgüven için çok önemliydi. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Tamamen kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Önümüzdeki maça hazırlanmak için yeteri kadar zamanımız var.”

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