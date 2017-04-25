Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

Anlaşmanın 2019- 20 sezonuna kadar devam edeceğini belirten Sarı- Lacivertliler’den KAP’a bildirilen açıklamada, “21.04.2017 tarihinde UEFA internet sitesinde yayınlanan açıklamada, halen devam etmekte olan, aralarında kulübümüzün de bulunduğu 14 kulübün yapılandırma anlaşması (Settlement Agreement) ile ilgili güncelleme yapılmıştır. Finansal Kontrol Kurulu, inceleme dairesi kulübümüzün 2016/17 sezonu için belirlenen hedeflere uyduğunu teyit etmiştir” denildi.

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