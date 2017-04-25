Beşiktaş - Adanaspor maçı yazar yorumları

UMUR TALU: BU GOLLER BORA İÇİN OLSUN!

Lyon maçına göre 4 farklı, 4 de yeri değişmiş oyuncu ile başladı Beşiktaş.

Beşiktaş da olsan şaşkınlık hasıl oluyor.

Lyon yedeği Tolgay müthiş ara pası attı, Avrupa mahkumu Aboubakar huzurlu bir vuruş yaptı.

Siz de Tolgay’ın daha çok oynayabilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

O düşünüyor ama Talisca ve Oğuzhan arka arkaya oynayacaksa, Şenol Güneş pek düşünmüyor. Açıkçası çabuk da yoruluyor.

Çok top kayıplı Beşiktaş’a karşılık, altyapı uzmanı Eyüp Arın’ın adeta üzülerek 10 yabancıyla kurduğu Adanaspor iştahlı oynadı, olacağı oydu, müthiş bir ara pas da Magaye’den Roni’ye, ondan direk dibine.

Marcelo o sıra Mitrovic olmuştu!

İnsan Talisca’nın frikiğe şiir yazan sol ayağının topu havaya dikerken ne düşündüğünü merak ediyor. Tayin terfi karmaşasından belli ki ayak da nasibini almıştı.

Beşiktaş’ın hareketlenmesi ancak Adanaspor’un kıpır kıpır oyununa karşı kıpırdama olduğunda yarım saati geçmişti oyun.

Tolgay’ın 2’nci müthiş gol pası onu ilk yarının tek ince iş ustası ilan ediyordu.

Beşiktaş’ın ortaya karışık kurgusunun yarattığı şaşkınlığı şuradan da anlayın:

İki yan hakemin aynı anda ofsayt bayrağı kaldırdığını da gördük!

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2. yarı, Noah çağırmış olmalı, Atiba ilk kez Çarşı iznine çıkmış.

Normalde o yoksa 10 kişi sanıyorsun takımı.

Talisca yerini, hatta santrforun yerini de bulunca, ince beli de raket ayakları da keskin zekası da kendine geliyor. Gol de kendi kendine geliyor.

Atiba ilki yaşadı! Atiba Hutchinson, Adanaspor ile oynanan mücadelenin devre arasında ağrıları olduğu için oyundan alınırken Beşiktaş’a transfer olduğu 2013-14 sezonunun başından bu yana ilk kez bu kadar erken bir dakikada kenara geldi. 24 Aralık 2014’te Adana Demirspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin 58. dakikasında oyundan çıkan tecrübeli oyuncu, ligde ise bu sezon Vodafone Arena’da 3-0 kazanılan Akhisar maçında 72. dakikada yerini Aboubakar’a bırakmıştı.

Fakat futbol tek kişilik, tek taraflı oyun değil; defansı dağıtan Magaye ile Fabri de aynı fikirde!

Lyon penaltıcısı Tosic’in tarihteki ilk golü böyle genel af dilekçesi gibi nasip olacakmış.

Beşiktaş şampiyonluk yolu en kolay sanılan maçı en zor maç gibi oynadı. O gurur da Adana’nın olsun!

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Başlığa dönersem:

Beşiktaş-Adanaspor oynadı mı, aklıma “Bora ile Özer” gelir.

Futbol tarihinin çok çabuk unutulan en unutulmaz vakalarındandır.

Rumelikavaklı, Kulesporlu santrfor Bora Öztürk, amatörden üst lige gitmiş, sonra Altay’dan Beşiktaş’a gelmiştir.

Boylu golcü beklenen golleri atamaz; Adanaspor’da ise Balıkesirli Özer Umdu 15 golle 1979 gol kralıdır.

O devirler öyle geçici görevle Gomez, Aboubakar, Talisca filan getiremiyorsun; yönetim bakar, kim gol kralı, kim değil, Adanaspor’la takas yapar: Hem de kiralık; Al Bora’yı, ver Özer’i!

Özer de Beşiktaş’ta pek gol atamaz, ama Bora 1980-81 sezonu Adanaspor’da 15 golle gol kralı, takımı da şampiyon Trabzonspor ardından 2. olur. Bora 5 golü tek maçta Rizespor’a atmıştır!

Bora Beşiktaş’a, Özer Adana’ya döner; Bora 81-82’de 7 gol atar, şampiyon Beşiktaş’ın en golcüsüdür o kadarcık golle!

Hocalığında, Fevzi Tuncay, Fatih Tekke’li U16 Milli Takım’ı 1994 Avrupa Şampiyonu yapan Boğaz çocuğu Bora’yı 20 yıl önce 42 yaşında kaybettik… Özer Umdu ise, Balıkesir’inde uydurma bir haber yüzünden neredeyse kendi cenazesine gidecekti! Ömrü daha da uzun, şampiyonluk onun için de olsun.

Not: Habertürk’teki futbol yazıları dışında, yerli spor uygulaması Vole’de de her gün neredeyse birkaç yazı ve fotoğraf paylaşıyorum. Oraya da beklerim.

Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk gelebilir... Adana galibiyetiyle bitime 6 hafta kala farkı 7’ye çıkaran Beşiktaş, haftaya Başakşehir’i yenerse rakibinin 10 puan önüne geçecek. Şayet 30. haftada 5 Mayıs Cuma günü Antalya deplasmanına gidecek olan Başakşehir takılır, Kartal da sahasında oynayacağı F.Bahçe derbisini kazanırsa; bitime 4 hafta kala puan farkı 12 ya da 13’e çıkacak ve ikili averaj avantajını da eline geçirmiş olacak Siyah-Beyazlılar böylece şampiyonluk turu atacak.

ALİ GÜLTİKEN: EN ÖNEMLİ ADIM

Futbolda oyun alışkanlıkları, takım düzenleri çok önemli. Ne kadar iyi takım olursanız olun, yapılan takım içi değişiklikler dün akşam Beşiktaş’ın ilk yarıda yaşadığı gibi bazı sıkıntıları da ortaya çıkarabiliyor. Önde Aboubakar, Talisca ve Babel; arkalarında merkez Atiba, iki yanında Oğuzhan ve Tolgay tercihi Şenol Hoca’nın düşündüklerini sahaya yansıtamadı.

Bunun üzerine ilk önce oyuncuların saha içerisindeki yerini değiştirmeyi denedi. İkinci yarının başında da Quaresma-Atiba değişikliği ile de klasik düzenine döndü. Bu, ikinci yarının başında etkili bir Beşiktaş baskısı ortaya çıkarttı ve gol de geldi. Fakat golden sonra Beşiktaş oyunu tutmakta yine zorlandı. Atiba’nın çıkmasının ardından orta alan merkezini tutmaya çalışan Tolgay ve Oğuzhan ikilisi, işin savunma yönünde biraz zayıf kaldı. Adana da bu boşlukları iyi kullandı. Özellikle pas trafiğini tamamen eline aldı ve oyunu da zorladı.

Yalnızca bu bölüm için zorladı dersek de Adana’ya haksızlık etmiş oluruz. Maçın genelinde büyük bir mücadele ve direncin yanında çok da etkili performanslar ortaya koydular. Bunu sezonun genelinde yapabilmiş olsalar ligdeki yerleri de şimdiki pozisyonda olmayabilirdi.

Düzen değişince doğal olarak oyuncular da değişiyor. Savunmadaki bu değişiklikler de tam olarak karşılığını bulmadı. Özellikle MagayeAtınç eşleşmesinde Beşiktaş defansı ciddi sıkıntılar yaşadı. Fakat Şenol Hoca’nın hem ilk yarıda hem ikinci yarıda kendi tercihlerini oyuncu değişiklikleri ve saha içi pozisyon değişiklikleri ile değiştirmesi Beşiktaş’a tekrar istediğini getirdi.

Afrika Kupası, Aboubakar'a yaradı... Cenk Tosun’un cezası nedeniyle Adana karşısına ilk 11’de başlayan Vincent Aboubakar, Trabzonspor’dan sonra Adana’yı da boş geçmedi. Arka arkaya iki maçta gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncu ile ilgili ilginç bir detay da dikkat çekti. Afrika Kupası öncesi 22 maçta 7 gol atan Aboubakar, ülkesi Kamerun’la ile kupayı kaldırdıktan sonra 10 maçta 8 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Dün itibarıyla Beşiktaş belki alışık olduğu oyunu oynayamadı.Taraftarlar da beklediği oyunu izleyemedi. Ama Lyon maçından sonraki yorgun, zor ve sıkıntılı durumda dahi Beşiktaş kazanmayı başardı. Burada takım alışkanlığı ve güveninin yanında oyuncuların bireysel yeteneklerinin de büyük katkısı var. Quaresma yarım devre görev yaptı ama kullandığı birkaç etkili topta dahi oyunu zorladı. Keza Talisca çizgiden merkez pozisyona geldiğinde oyunu değiştirdi. Sambacı, gol alışkanlığı olan ve sürekli kaleyi düşünen bir oyuncu. Oralarda; ceza sahası civarında, kaleyi gören yerlerde olmalı. Gördüğü zaman zaten deniyor ve yapıyor.

Adana maçı genel beklentiden daha zor oldu. Rakiplerin kaybetmiş olması, bu maçın kazanılmasıyla elde edilecek avantaj düşüncesi, Adana’nın etkili motivasyonu, Lyon maçında 120 dakika ortaya konan büyük performans sonrasında ortaya çıkan yorgunluk gibi birçok şey bu maçı etkiledi. Ama sonucu etkileyemedi. Beşiktaş yine şampiyonluğa inanan, bu kaliteye sahip bir takım olarak kapasitesini ortaya koydu ve kazanarak da rakiplerinin inancını tamamen bitirdi. Bu maç zor ve sıkışık dönemdeki en önemli adımdı. Beşiktaş bundan sonra tek hedefle ve haftada oynanacak bir maçla çok uzatmadan bu ligi bitirecektir.

HÜCUM ZENGİNLİĞİ

Kartal, golü bulabilmek adına çok fazla varyasyona sahip. Bunları da etkili bir şekilde yapabilecek kalite Beşiktaş’ı her maçta istediğine taşıyor.

SAVUNMA ZAAFLAR

Savunmada çok pozisyon vermiş olması, orta alanı maçın genelinde istediği ölçüde kontrol edememiş olması dün oyunu zorladı.