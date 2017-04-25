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Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası tura çıkabilir

En yakın rakibiyle puan farkını 7'ye çıkaran Beşiktaş, Başakşehir maçını kayıpsız geçmesi ve Başakşehir'in Antalya'da puan kaybetmesi halinde Fenerbahçe maçıyla şampiyonluk turuna çıkabilir

25 Nisan 2017 Salı, 09:25:41 Güncelleme: 09:27:39

Adana galibiyetiyle bitime 6 hafta kala farkı 7’ye çıkaran Beşiktaş, haftaya Başakşehir’i yenerse rakibinin 10 puan önüne geçecek. Şayet 30. haftada 5 Mayıs Cuma günü Antalya deplasmanına gidecek olan Başakşehir takılır, Kartal da sahasında oynayacağı F.Bahçe derbisini kazanırsa; bitime 4 hafta kala puan farkı 12 ya da 13’e çıkacak ve ikili averaj avantajını da eline geçirmiş olacak Siyah-Beyazlılar böylece şampiyonluk turu atacak.

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