Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası tura çıkabilir

Adana galibiyetiyle bitime 6 hafta kala farkı 7’ye çıkaran Beşiktaş, haftaya Başakşehir’i yenerse rakibinin 10 puan önüne geçecek. Şayet 30. haftada 5 Mayıs Cuma günü Antalya deplasmanına gidecek olan Başakşehir takılır, Kartal da sahasında oynayacağı F.Bahçe derbisini kazanırsa; bitime 4 hafta kala puan farkı 12 ya da 13’e çıkacak ve ikili averaj avantajını da eline geçirmiş olacak Siyah-Beyazlılar böylece şampiyonluk turu atacak.

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