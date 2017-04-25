Galatasaray'da Tudor pişmanlığı!

Lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi verirken hoca değişikliğine giden Galatasaray'da yönetim aldığı kararın pişmanlığını yaşıyor. İgor Tudor’un ilk haftalarda kaybettiği puanları, ‘uyum süreci’ olarak değerlendiren yönetimin sabrı Fenerbahçe mağlubiyetiyle taştı...

Durum değerlendirmesi yapan ve Hırvat hocanın sınıfta kaldığını belirten idarecilerin, “Bizim için çok önemli iki maçı da kaybetti” sözleriyle sitem ettikleri ifade edildi.

Yöneticilerin büyük çoğunluğu, Hırvat hocayla devam edilmemesi gerektiğini söylerken, derbi öncesi “Tudor seneye de bizimle olacak” diyen başkan Özbek’in de büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi. Genç teknik adamın kaderini kalan haftalarda alacağı sonuçlar belirleyecek.

HABERTÜRK SPOR | ERHAN KAAN ADIGÜZEL