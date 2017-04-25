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FUTBOL

Real Madrid, Zidane ile yollarını ayıracak mı?

25 Nisan 2017 Salı, 11:05:47

  • 1 Real Madrid, Zidane ile yollarını ayıracak mı?
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    El Clasico'da Barcelona'ya son dakikada yenilen Real Madrid ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

  • 2 Real Madrid, Zidane ile yollarını ayıracak mı?
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    AS gazetesinde yer alan habere göre Real Madrid, sezonu kupasız tamamlaması durumunda Zinedine Zidane ile yollarını ayırabilir.

  • 3 Real Madrid, Zidane ile yollarını ayıracak mı?
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    Zidane ile yolların ayrılması halinde tanıdık bir ismin göreve gelebileceği belirtiliyor.

  • 4 Real Madrid, Zidane ile yollarını ayıracak mı?
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    AS'a göre Real Madrid, Zidane'ın koltuğunu Alman teknik adam Joachim Löw'e teslim etmek istiyor.

  • 5 Real Madrid, Zidane ile yollarını ayıracak mı?
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    2006'dan bu yana Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Löw, bir zamanlar Fenerbahçe ve Adanaspor'da da görev yapmıştı.

     

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