Real Madrid, Zidane ile yollarını ayıracak mı?

El Clasico'da Barcelona'ya son dakikada yenilen Real Madrid ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
AS gazetesinde yer alan habere göre Real Madrid, sezonu kupasız tamamlaması durumunda Zinedine Zidane ile yollarını ayırabilir.
Zidane ile yolların ayrılması halinde tanıdık bir ismin göreve gelebileceği belirtiliyor.
AS'a göre Real Madrid, Zidane'ın koltuğunu Alman teknik adam Joachim Löw'e teslim etmek istiyor.
2006'dan bu yana Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Löw, bir zamanlar Fenerbahçe ve Adanaspor'da da görev yapmıştı.