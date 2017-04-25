Beşiktaş, şampiyonluk için gün sayıyor

Adanaspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 64'e yükselten siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir'in Çaykur Rizespor deplasmanında 3-3 berabere kalmasıyla puan farkını 7'e yükseltti.

Beşiktaş, 28 haftalık bölümde 19 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Bu sezon sadece 2 kez mağlup olan siyah-beyazlılar, 64 puana ulaştı. Ligde en çok galibiyeti alan ve en az mağlubiyet yaşayan takım olarak dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, kritik haftalarda hücumda daha etkili oldu. Beşiktaş, son 3 karşılaşmada 10 gol atarak 3,3 ortalama yakaladı. 28 karşılaşmada 57 gol atan Beşiktaş, Süper Lig'in en golcü takımı olarak da dikkati çekiyor.

30. HAFTADA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Ligin 29. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazandığı takdirde 30. haftada şampiyonluğunu ilan edebilecek pozisyona gelecek.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i yenip ardından Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Siyah-beyazlılar, 30. haftada Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir'in olası puan kaybında Fenerbahçe'yi yendiği takdirde farkı en az 12 puana çıkaracak. Turuncu-lacivertli rakibini yenmesi halinde ikili averajda da avantaj yakalayacak Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçını kazanarak Vodafone Arena'da şampiyonluk turu atabilecek.

EN ERKEN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNE YAKIN

Beşiktaş, 29 ve 30. haftadaki rakiplerini yendiği takdirde Süper Lig'de 34 hafta olarak oynanan dönemde en erken şampiyonluğunu yakalayacak.

1994-1995 sezonundan itibaren 4 kez şampiyon olan ve 5. kupa için gün sayan siyah-beyazlılar, 1994-1995'te 32. haftada mutlu sona ulaştı. 2002-2003'te 33. haftada şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş, 2008-2009'da ise son haftada kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, geçen sezon ise 32. haftada şampiyonluğunu ilan etti.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yendikten sonra turuncu-lacivertli ekibin 30. haftada berabere kalması durumunda puan farkını 12'ye çıkaracak. İkili averajda Medipol Başakşehir'in önünde kalacak siyah-beyazlı ekip, 30. haftadaki derbi maçında şampiyonluğa ulaşabilecek.

2 KEZ YENİLSE DE ŞAMPİYON

Siyah-beyazlı ekip, kalan 6 haftadaki 2 maçını yitirse de şampiyon olma avantajını elinde bulunduruyor. Beşiktaş, bu periyotta 4 maçı kazanırsa yine şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

KALAN MAÇLARI

Beşiktaş, kalan 6 haftanın en önemli maçlarını Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile yapacak. Ligin 29. haftasında 30 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak siyah-beyazlılar, 30. haftada 7 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da ağırlayacak.

Beşiktaş, sonraki 4 haftada Bursaspor (deplasman), Kasımpaşa, Gaziantepspor (deplasman) ve Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, kalan 6 haftada 3 maçını taraftarının önünde, diğer 3 mücadelesini ise deplasmanda oynayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MAÇLARI

Çaykur Rizespor ile berabere kalarak puanını 57'ye yükselten Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın Adanaspor'u yenmesiyle siyah-beyazlıların 7 puan gerisine düştü. Derbi maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden üçüncü sıradaki Fenerbahçe'nin puan farkını 4'e indirmesine de engel olamayan Medipol Başakşehir'in, şampiyonluk umutlarını sürdürmek için Beşiktaş'ı yenmesi gerekecek.

Turuncu-lacivertli ekip, kalan 6 haftada bir yandan şampiyonluk mücadelesi vermeye, bir yandan da ikincilikteki konumunu korumaya çalışacak. Medipol Başakşehir, önündeki 6 haftada Beşiktaş'ı konuk ettikten sonra Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ile evinde oynayacak turuncu-lacivertliler, 32. haftada Trabzonspor deplasmanına gidecek. 33. haftada Adanaspor ile evinde oynayacak Medipol Başakşehir, deplasmandaki Kayserispor mücadelesiyle sezonu tamamlayacak.

FENERBAHÇE İKİNCİLİK İÇİN UMUTLANDI

Ligin 28. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek puanını 53'e yükselten üçüncü sıradaki Fenerbahçe, ikincilik için umutlarını artırdı.

Şampiyonluk mücadelesinde az da olsa umutları olan sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'in puan kayıpları yaşamasıyla ikinciliğe odaklandı. Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i yenmesi, Fenerbahçe'nin de 29. haftada Çaykur Rizespor'u mağlup etmesi durumunda iki takım arasındaki puan farkı bire inecek.

Sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. 31. haftada Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bir sonraki hafta Gençlerbirliği ile dış sahada oynayacak. 33. haftada Trabzonspor ile evinde mücadele verecek sarı-lacivertliler, sezonun son haftasında Adanaspor'a konuk olacak.

GALATASARAY'IN UMUTLARI AZ

Süper Lig'de 4. sırada bulunan Galatasaray, ilk iki için umutlarını azalttı. Fenerbahçe'ye evinde mağlup olan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın 15, Medipol Başakşehir'in 8 ve sarı-lacivertli ekibin 4 puan gerisine düştü.

Galatasaray, önündeki 6 haftada Bursaspor (deplasman), Kasımpaşa, Gaziantepspor (deplasman), Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor (deplasman) ve Atiker Konyaspor maçlarına çıkacak.

TRABZONSPOR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

Sezonun ikinci yarısının başarılı takımlarından Trabzonspor, kalan 6 haftayı iyi değerlendirip bir yandan da rakiplerinin puan kayıplarıyla üst sıraları zorlayacak.

Ligin ikinci devresinde aldığı başarılı sonuçlarla 47 puana yükselen bordo-mavili ekip, 6 haftanın 4'ünü evinde geçirecek. Gençlerbirliği, Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Bursaspor'u ağırlayacak Trabzonspor, Adanaspor ve Fenerbahçe maçlarını deplasmanda oynayacak. Üst sıraları zorlayan bordo-mavililer, önünde bulunan Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek bu hedefini gerçekleştirmeye çalışacak.

İLK 5 SIRANIN PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta sonunda ilk 5 sıra şu şekilde oluştu:

Takım Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Gol Yediği Gol Puan

Beşiktaş 28 19 7 2 57 25 64

M. Başakşehir 28 16 9 3 54 25 57

Fenerbahçe 28 15 8 5 51 26 53

Galatasaray 28 15 4 9 50 33 49

Trabzonspor 28 14 5 9 34 27 47