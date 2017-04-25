Barış Alıcı'ya Süper Lig'den talip

TFF 1. Lig'inde deplasmanda Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalarak hem 4'te 4 yapma şansını kaçıran hem de play off barajının 6 puan gerisine düşen Altınordu'da genç sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı'ya Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un talip olduğu öğrenildi.

Deplasmandaki Denizlispor ve iç sahadaki Boluspor galibiyetlerinde yaptığı iki asistin ardından dün 48'inci dakikasında Balıkesirspor filelerini havalandırarak, profesyonel kariyerindeki ilk golüne imza atan 19 yaşındaki futbolcu için Karabükspor'un nabız yokladığı bildirildi. Altyapıdan yetişen futbolcuların bonservis bedelinde taban fiyatı 1 milyon Euro olarak belirleyen kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, oyuncunun üçüncü bir kulübe satışından yüzde 50 pay istediği belitildi.

SÖZLEŞMESİ 2021'E KADAR

Şubat ayında İzmir ekibiyle olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Barış, 2015'te profesyonel olmuştu. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 13 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 1 kez de kupada görev aldı. Barış Alıcı, sağ kanat Abdülkadir'in sakatlanmasının ardından son 4 müsabakada ilk 11'de şans buldu.