Manchester United, City ve Real Madrid Donnarumma'yı istiyor!
25 Nisan 2017 Salı, 14:39:27 | Güncelleme: 14:46:48
Manchester United, Real Madrid ve Manchester City'nin de takibinde olan genç kaleci Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmek istiyor
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Manchester United, Real Madrid ve Manchester City'nin de takibinde olan genç kaleci Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmek istiyor.
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İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un bugün yaptığı habere göre Manchester United, genç eldiveni almak için ciddi girişimlerde bulunuyor.
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İtalyan kulübüyle yeni sözleşme imzalamak için herhangi bir görüşme yürütmeyen Donnarumma'nın temsilciliğini Mino Raiola yapıyor.
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Raiola, birçok yıldızın temsilciliğini yürüyen menajer. Son olarak Paul Pogba'yı Manchester United'a götürerek transfer rekoru kırılmasına katkı sağlamıştı.
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Gazetenin haberine göre Donnarumma'nın diğer talipleriyse Manchester United'ın ezeli rakibi Manchester City ve Real Madrid.
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Claudio Bravo'nun gösterdiği performanstan memnun olmayan Pep Guardiola, kaleye bir takviye istiyor.
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Real Madrid ise, Donnarumma'yla olduğu kadar Manchester United'ın file bekçisi David de Gea'yla da ilgileniyor.
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Milan'ın 18 yaşındaki file bekçisine yılda 3.2 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
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Milano temsilcisinin yeni sportif direktörü Massimiliano Mirabelli, Donnarumma'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı.
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Mirabelli, "Onunla görüşerek bu kulübün renklerinin ne kadar önemli olduğunu anlamasını sağlamak istiyoruz. Milan, hâlâ oldukça çekici, müzesinde Real Madrid kadar kupası olan bir kulüp" sözleriyle kulübün tarihine dikkat çekti.
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Mirabelli, "Tek yapmamız gereken Donnarumma'nın, burada kalıp kalmak istemediğini öğrenmek. Menajeriyle konuşacağız ancak bu, işin en zor kısmı." sözleriyle genç kalecinin transferinin menajerinin de elinde olduğunun altını çizdi.
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Mirabelli, sözlerini "Donnarumma'nın da Vincenzo Montella'nın da bu kulübün tarihine geçmesini istiyoruz. İkisiyle de sözleşme yenilemek, geleceğimiz açısından büyük önem teşkil ediyor" ifadeleriyle tamamladı.