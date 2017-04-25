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Manchester United, City ve Real Madrid Donnarumma'yı istiyor!

25 Nisan 2017 Salı, 14:39:27

Manchester United, Real Madrid ve Manchester City'nin de takibinde olan genç kaleci Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmek istiyor

  • 1 Manchester United, City ve Real Madrid Donnarumma'yı istiyor!
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    Manchester United, Real Madrid ve Manchester City'nin de takibinde olan genç kaleci Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmek istiyor.

  • 2 Manchester United, City ve Real Madrid Donnarumma'yı istiyor!
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    İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un bugün yaptığı habere göre Manchester United, genç eldiveni almak için ciddi girişimlerde bulunuyor.

  • 3 Manchester United, City ve Real Madrid Donnarumma'yı istiyor!
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    İtalyan kulübüyle yeni sözleşme imzalamak için herhangi bir görüşme yürütmeyen Donnarumma'nın temsilciliğini Mino Raiola yapıyor.

  • 4 Manchester United, City ve Real Madrid Donnarumma'yı istiyor!
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    Raiola, birçok yıldızın temsilciliğini yürüyen menajer. Son olarak Paul Pogba'yı Manchester United'a götürerek transfer rekoru kırılmasına katkı sağlamıştı.

  • 5 Manchester United, City ve Real Madrid Donnarumma'yı istiyor!
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    Gazetenin haberine göre Donnarumma'nın diğer talipleriyse Manchester United'ın ezeli rakibi Manchester City ve Real Madrid.

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