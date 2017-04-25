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2. ve 3. Lig play-off tarihleri belli oldu!

Spor Toto 2 ve 3. Lig Play-Off tarihleri TFF'nin resmi sitesi üzerinden açıklandı. İşte 2. ve 3. Lig play-off tarihleri...

25 Nisan 2017 Salı, 15:21:08 Güncelleme: 15:22:44

2016-2017 Sezonu Spor Toto 2 ve 3. Lig Play-Off tarihleri belli oldu.

Oynanacağı merkezlerin daha sonra açıklanacağı 2 ve 3. Lig Play-Off tarihleri şöyle:

Spor Toto 2. Lig

Play-Off Çeyrek Final 1. Maçlar: 4 Mayıs Perşembe
Play-Off Çeyrek Final 2. Maçlar: 8 Mayıs Pazartesi
Play-Off Yarı Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Cuma
Play-Off Yarı Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Salı
Play-Off Final: 21 Mayıs Pazar

Spor Toto 3. Lig

Play Off Yarı Final 1. Maçlar: 4 Mayıs Perşembe
Play Off Yarı Final 2. Maçlar: 8 Mayıs Pazartesi
Play Off Finaller: 13 Mayıs Cumartesi - 14 Mayıs Pazar

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