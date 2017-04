2016-2017 Sezonu Spor Toto 2 ve 3. Lig Play-Off tarihleri belli oldu.

Oynanacağı merkezlerin daha sonra açıklanacağı 2 ve 3. Lig Play-Off tarihleri şöyle:



Spor Toto 2. Lig

Play-Off Çeyrek Final 1. Maçlar: 4 Mayıs Perşembe

Play-Off Çeyrek Final 2. Maçlar: 8 Mayıs Pazartesi

Play-Off Yarı Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Cuma

Play-Off Yarı Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Salı

Play-Off Final: 21 Mayıs Pazar

Spor Toto 3. Lig

Play Off Yarı Final 1. Maçlar: 4 Mayıs Perşembe

Play Off Yarı Final 2. Maçlar: 8 Mayıs Pazartesi

Play Off Finaller: 13 Mayıs Cumartesi - 14 Mayıs Pazar