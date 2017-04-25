Başakşehir'den özür ziyareti

Cumartesi günü oynanan Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçından sonra Başakşehirli futbolcular ve A Spor muhabirleri Selman Kutlu ile Ahmet Çağlar Yıldırım arasında istenmeyen olaylar yaşanmıştı.

Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra futbolcular Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan A Spor'a ziyarette bulunarak yaşanan olaylar nedeniyle özür diledi.

Bu olaydan sonra Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu ise gazetecilerin darp edildiği olaya karışan Medipol Başakşehir oyuncuları Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan ve Volkan Babacan'ı "saldırı", Emre Belözoğlu'nu ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etmişti.

İşte o karar...