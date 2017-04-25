MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Medipol Başakşehir
FUTBOL

Başakşehir'den özür ziyareti

Başakşehirli futbolcular Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan, A Spor muhabirlerini ziyaret ederek özür diledi

25 Nisan 2017 Salı, 15:39:53 Güncelleme: 16:04:53

Cumartesi günü oynanan Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçından sonra Başakşehirli futbolcular ve A Spor muhabirleri Selman Kutlu ile Ahmet Çağlar Yıldırım arasında istenmeyen olaylar yaşanmıştı.

Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra futbolcular Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan A Spor'a ziyarette bulunarak yaşanan olaylar nedeniyle özür diledi.

Bu olaydan sonra Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu ise gazetecilerin darp edildiği olaya karışan Medipol Başakşehir oyuncuları Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan ve Volkan Babacan'ı "saldırı", Emre Belözoğlu'nu ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etmişti.

İşte o karar... 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • kilic1540@gmail.com 32 dakika önce
    gözü dönmüş gibi saldırırkenki videolarını izledilermi bu futbolcular.. özrünüz halk nazarında kabul edilmiyor.. şımarık lık yerine mütevaziliği seçin yaşınız ne olursa olsun .. mütevazilik efendilik gbi bir sermaye yok ..
  • Misafir 34 dakika önce
    anladılar pabuç pahalı.geri vites yaptılar
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Abdullah Avcı: "Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz"
FUTBOL

"Umarım G.Saray maçıyla..."
Mehmet Özdilek: "Beşiktaş, Başakşehir'den bir adım önde"
FUTBOL

"Beşiktaş, Başakşehir'den bir adım önde"
Abdullah Avcı: "Ligde sonuç için 30. haftayı beklemek gerek"
FUTBOL

"30. haftayı beklemek gerek"
"Şampiyonlar Ligi müziğini Başakşehir'de çaldıracağız"
FUTBOL

"Şampiyonlar Ligi müziğini Başakşehir'de ...