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Hüseyin Eroğlu
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Altınordu, play-off hedefinden vazgeçmedi!

Teknik direktör Eroğlu: "Kalan 5 maçımızı en iyi şekilde noktalayıp hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi

25 Nisan 2017 Salı, 15:40:53 Güncelleme: 15:43:58

TFF 1. Lig'de deplasmanda Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kalan 5 maçta en iyi sonuçları alıp play-off hedefine ulaşmak istediklerini belirtti.

Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, öne geçtikleri Balıkesirspor maçında hücum bölgesinde final paslarındaki tercihlerinin ve aceleci kararlarının ikinci golün gelmesini engellediğini ifade etti.

Aldıkları 1 puanın, play-off barajına tutunmaları açısından önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Üçte üç yaparak geldiğimiz Balıkesir’de yine kazanabilseydik play-off barajıyla aramızdaki 4 puanlık farkı koruyacaktık. Şu anda bu fark 6’ya çıktı. Ancak kalan beş maçımızı en iyi şekilde noktalayıp hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Balıkesirspor karşısında takımının tek golünü atan Barış Alıcı, profesyonel liglerde ilk golünü kaydetti.

Ligde 40 puanla 8. sırada bulunan Altınordu, 29 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Bornova Stadı'nda Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

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