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Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu hafta sonu oynanan derbideki "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

25 Nisan 2017 Salı, 16:39:00 Güncelleme: 17:29:05

Galatasaray ve Fenerbahçe, "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedenleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Galatasaray'ın, 23 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe maçındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

Fenerbahçe ise yine Galatasaray derbisindeki "saha olayları" nedeniyle 52'nci maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 22 dakika önce
    Fenerbahçenin saha olayları ile ne ilgisi var Uefa bjk ye konuk olduğu halde ceza verince ortalığı ayağa kaldıranlar konuk Fenerbahçeyi nasıl oluyorda ceza kuruluna sevk ediyor? Ülkenin içine ettiniz ne hak ne hukuk var artık bu ülkede maalesef, yazıklar olsun!!!
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