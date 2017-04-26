Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında mücadele edecek. Bir üst tura yükselmek için avantaj yakalamaya hazırlanan iki takımda, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kıyasıya mücadele edecek. Peki Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmaları başlıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde kalan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir - Fenerbahçe kupa maçı 26 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Mete Kalkavan'ın yöneteceği maç atv kanalından canlı yayınlanacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Serkan Tokat olacak.

BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Medipol Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

● Medipol Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

● Medipol Başakşehir, evinde oynadığı son maçta Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

● Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son maçta Galatasaray'ı 1-0 yendi.