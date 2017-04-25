Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın avantaj yakalayacağı maçta iki takımda kıyasıya mücadele edecek. Mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Peki Kasımpaşa - Atiker Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberimizde...

KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kasımpaşa, Konyaspor'u yenerek avantaj yakalamak istiyor. Kasımpaşa - Atiker Konyaspor maçı 27 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma a Spor kanalından canlı yayınlanacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Özgüç Türkal olacak.

STADYUM KONUMU

KUPADA PAŞA İDDİALI

Lacivert-beyazlılar yarı final turunu geçerek kupaya uzanmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarında Kasımpaşa, 27 Nisan Perşembe günü 20.45'te sahasında Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Paşa, Atiker Konyaspor ile oynayacağı yarı final ilk mücadelesinde galip gelip kupayı alma yolunda avantaj elde etmek istiyor.

Ligde 10. sırada yer alan Kasımpaşa'nın Atiker Konyaspor ile Süper Lig'in 27. haftasında oynadığı mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.





KUPA GOLCÜSÜ BATUHAN

Kasımpaşa'da takımın en skorer ismi Adem Büyük olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nda en çok gol atan isim ise Batuhan Altıntaş oldu. Kasımpaşa'da 7 gol ile kupada en fazla gol atan oyuncu unvanını Batuhan alırken, gole en çok katkı veren oyuncu ise Turgut Doğan Şahin oldu.