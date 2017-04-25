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Zeljko Obradovic Final Four
FUTBOL

Zeljko Obradovic 16. kez Final Four'da

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 16. kez Final Four heyecanı yaşayacak

25 Nisan 2017 Salı, 23:04:29 Güncelleme: 23:07:43

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinin 16., Fenerbahçe'nin başında ise 3. Final-Four'unu yaşayacak.

THY Euroleague play-off turu üçüncü maçında Panathinaikos Superfoods'u 79-61 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 3. kez Final Four'a kaldı.

Obradovic'in öğrencileri, Yunan ekibini kupanın dışına iterek büyük bir başarıya imza attı. Türk basketbol tarihinin en fazla Dörtlü Final görme başarısı gösteren takımı unvanını da eline alan sarı-lacivertliler, 19-21 Mayıs tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaşanacak bu heyecanda finale kalmak için ter dökecek.

OBRADOVIC'İN 16. FINAL-FOUR'U
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 16. kez Final-Four'da yarışacak.

Avrupa Ligi'nde 8 defayla en fazla şampiyon olan antrenör unvanını elinde bulunduran Obradovic, Fenerbahçe'nin başında ise 3. Dörtlü Final heyecanını yaşayacak.

Sırp çalıştırıcı, geçen sene sarı-lacivertliler ile finale kalma başarısı gösterse de uzatmalara giden maçta CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olarak kupayı elinden kaçırmıştı.

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