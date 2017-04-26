Talisca son sözünü söyledi: Beşiktaş...

26 Nisan 2017 Çarşamba, 00:59:12 | Güncelleme: 09:16:06
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HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT
Anderson Talisca... Transferi sonrasında ilk etapta Beşiktaş’ta çok göze giremedi. Ama ya sonrasında? Bırakın Siyah-Beyazlılar’ı diğer renklere gönül veren futbolseverlerin de kalbini fethetti.
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Böyle olunca da kiralık olarak oynayan ve adeta takımı sırtlayan Talisca’nın akıbeti de merak konusu olmaya başladı.
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Brezilyalı yıldızın Avrupa ve ligdeki performansı özellikle İngiliz ekiplerinin dikkatini tam anlamıyla çekmiş durumda.
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Bu durum her ne kadar Beşiktaş için bir gurur kaynağı olsa da Talisca’nın takımda kalabilmesi açısından da endişe yaratıyor.
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Kiralık sözleşmesi sürmesine rağmen Benfica’nın belirlediği 25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu göz korkuturken, en büyük güvence ise Talisca’nın Beşiktaş’tan önümüzdeki sezon da ayrılmak istememesi.
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GÜNER İLE ÖNEMLİ ZİRVE Kendisini Beşiktaş’a kazandıran transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner ile bir araya gelen süper solak herkesin yüreğine su serpen ifadeler kullandı.
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Yıldız futbolcunun bu önemli zirvede, “Beni takip edenler var."
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"Hatta Benfica beni satıp para kazanmak isteyecektir."
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"Ancak rızam olmadan böyle bir şey gerçekleşmez."
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"Beşiktaş ile bağım var. Yeni dönemde de burada olmak istiyorum."
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"Buna da sonuna kadar sadık kalacağım ve direneceğim."
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"Tabii ki sonrasını bilemem. Burada huzuru ve başarıyı yakaladım."
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"Böyle bir durum oluştuğunda Benfica ile konuşup 1 yıl daha Türkiye’de kalmak isteyeceğimi söyleyeceğim."
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"Şampiyonlar Ligi’nde 1 yıl tecrübe kazanıp ondan sonra geleceğimi yönlendireceğim."
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"Bana çok değer veriyorsunuz, teşekkürler” dediği öğrenildi.
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MANCHESTER UNİTED İDDİASI Bu sezon özellikle son dönemde gösterdiği performans ile Avrupalı scoutların takibinde olan Talisca’nın dünyaca ünlü İngiliz devi Manchester United’ın da radarında olduğu belirtildi.
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Hatta ManU yetkililerinin Benfica’nın istediği 25 milyon Euro’yu vermeye hazır olduğu öğrenildi.
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Beşiktaş yönetiminin, Talisca’nın bu sezon gitmesini önlemek için şampiyonluk garantilendikten sonra harekete geçeceği ve Portekiz kulübü ile görüşerek oyuncunun kendilerinde kalmak istediğini bildireceği ifade edildi.
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TALISCA NASIL GELDİ? Beşiktaş yönetimi Sosa’nın ani gidişi sonrası adeta şok olmuştu...
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Siyah-Beyazlı kurmaylar kalması için Arjantinli yıldıza iki katı para teklif ettiler.
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Ancak tam bu sırada Ahmet Bulut, Beşiktaş’ın transferden sorumlu asbaşkanı Umut Güner’e Anderson Talisca’yı önerdi.
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Brezilyalı’nın oynadığı maçları izleyen Güner ilk görüşte genç futbolcuya hayran olup konuyu başkan Fikret Orman’a açar. Orman da Talisca’yı beğenince iş biter.