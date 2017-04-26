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26 NİSAN 2017
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Talisca son sözünü söyledi: Beşiktaş...

26 Nisan 2017 Çarşamba, 00:59:12

  • 1 Talisca son sözünü söyledi: Beşiktaş...
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    HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT

    Anderson Talisca... Transferi sonrasında ilk etapta Beşiktaş’ta çok göze giremedi. Ama ya sonrasında? Bırakın Siyah-Beyazlılar’ı diğer renklere gönül veren futbolseverlerin de kalbini fethetti.

  • 2 Talisca son sözünü söyledi: Beşiktaş...
    2 | 22

    Böyle olunca da kiralık olarak oynayan ve adeta takımı sırtlayan Talisca’nın akıbeti de merak konusu olmaya başladı.

  • 3 Talisca son sözünü söyledi: Beşiktaş...
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    Brezilyalı yıldızın Avrupa ve ligdeki performansı özellikle İngiliz ekiplerinin dikkatini tam anlamıyla çekmiş durumda.

  • 4 Talisca son sözünü söyledi: Beşiktaş...
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    Bu durum her ne kadar Beşiktaş için bir gurur kaynağı olsa da Talisca’nın takımda kalabilmesi açısından da endişe yaratıyor.

  • 5 Talisca son sözünü söyledi: Beşiktaş...
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    Kiralık sözleşmesi sürmesine rağmen Benfica’nın belirlediği 25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu göz korkuturken, en büyük güvence ise Talisca’nın Beşiktaş’tan önümüzdeki sezon da ayrılmak istememesi.

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