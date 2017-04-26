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Igor Tudor Sneijder
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Igor Tudor'dan yöneticilere Sneijder tepkisi

Kendisine yapılan baskıdan rahatsızlık duyan Hırvat hoca, formsuz bir görüntü çizen Wesley Sneijder’ı derbide 90 dakika sahada tutup yönetime karşı tavrını gösterdi. Tudor, Hollandalı 10 numarayı oynatmama sebebinin bu sayede anlaşılmasını istedi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 01:37:25 Güncelleme: 09:15:08

Baştan sonra baskılı oynadığı Fenerbahçe derbisinden 1-0 mağlup ayrılan ve kan kaybetmeye devam eden Galatasaray’da skorun yanı sıra Wesley Sneijder’ın performansı da büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Fakat teknik direktör İgor Tudor, 4-0 kaybedilen Medipol Başakşehir mücadelesinde son 25 dakika şans verdiği ve yıldızının bir türlü barışmadığı Hollandalı 10 numarayı, dev karşılaşmada 90 dakika sahada tutmuştu.

Etkisiz bir görüntü çizen Wesley Sneijder’ı kenara almayan İgor Tudor’un, bunu, kendisini kadro tercihleri konusunda uyaran idarecilere inat olarak yaptığı öğrenildi.

UYARI GELDİ, SİSTEM DEĞİŞTİ
Sneijder’ı daha önce kendisine iyi bakmadığı, antrenmanlarda yeterince çalışmadığı ve kilo aldığı gerekçeleriyle oynatmayan Tudor, Başakşehir maçı sonrası oyuncuyla olan ilişkileri, sistem ve kadro konusunda uyarılmıştı.

Bu uyarı sonrasında 3’lü savunma sisteminden 4’lü sisteme dönen, Başakşehir’de yedek bıraktığı Sneijder ve Podolski’yi ise derbide ilk 11’de sahaya süren Tudor, kötü oynamasına karşın Wes’i kenara almayarak dikkat çekti.

Bu tercihiyle tecrübeli yıldızın son durumunu yönetime göstermek isteyen Tudor, tepkisini bu yolla dışa vurdu.

HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ

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