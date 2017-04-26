Dick Advocaat: Herkes kupanın bilincinde

Fenerbahçe’de tüm dikkatler Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir ile oynanacak maça çevrildi...

Süper Lig’de şampiyonluk şansını kaybeden ancak lig ikinciliğini kovalayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı amaçlayan Sarı-Lacivertliler diğer yandan da sezonu kupasız kapatmamak için Başakşehir maçına odaklandılar. Zorlu 90 dakika öncesinde de teknik direktör Dick Advocaat ve kurmaylarının en büyük endişesi futbolcuların kazanılan Galatasaray derbisinin rehavetine kapılmalarıydı. Bunun için de dünkü son idmanda tecrübeli çalıştırıcı talebeleriyle bir uyarı toplantısı yapmayı ve bu toplantıda da onlardan maça odaklanmalarını istemeyi hedefliyordu.



‘HERKES GÖREVİNİN BİLİNCİNDE’

Ancak Hollandalı hoca bu toplantıyı yapmaktan vazgeçti. Önceki gün ve dün yapılan idmanlarda futbolcuların derbiyi bir kenara bırakıp tamamen Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir ile oynanacak maça odaklandıklarını gören Advocaat, “Derbi rehavetine kapılmasınlar diye oyuncuları uyarmayı düşünüyordum. Ancak maç sonu aşırı sevinç olmadı ve iki gündür de idmanları oldukça ciddiye aldılar. Bu da Başakşehir maçına derbiden daha çok önem verdiklerini gösterir. Bunun için uyarıya gerek yok. Herkes görevinin bilincinde” diyerek toplantıyı iptal etti.

HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL