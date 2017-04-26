Galatasaray'da Bruma krizi

HABERTÜRK SPOR
G.Saray’ın 4 yıl önce 14 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Bruma’nın sözleşme uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi.
Portekizli yıldız ve menajerinin uzun süredir yönetimin görüşme talebini türlü bahanelerle geçiştirdiği belirtildi.
Bruma’nın ücretine zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, 6 aydır temas kurmaya çalıştığı Portekizli yıldızın sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl kalmasına karşılık masaya oturtmayı başaramadı.
Bruma, ya bu sezon sonunda düşük bir bonservis bedeliyle kendisinin istediği takıma gidecek ya da 2018’in Haziran ayında elini kolunu sallayarak bedelsiz olarak G.Saray’dan ayrılacak.
Öte yandan Bruma’yı uzun bir süredir takip eden İngiliz ekibi Tottenham’ın derbide de genç yeteneği izlediği bildirildi.