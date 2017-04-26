GALATASARAY HABERLERİ
26 NİSAN 2017
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FUTBOL

Galatasaray'da Bruma krizi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:43:25

  • 1 Galatasaray'da Bruma krizi
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    HABERTÜRK SPOR 

     

    G.Saray’ın 4 yıl önce 14 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Bruma’nın sözleşme uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi.

  • 2 Galatasaray'da Bruma krizi
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    Portekizli yıldız ve menajerinin uzun süredir yönetimin görüşme talebini türlü bahanelerle geçiştirdiği belirtildi.

  • 3 Galatasaray'da Bruma krizi
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    Bruma’nın ücretine zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, 6 aydır temas kurmaya çalıştığı Portekizli yıldızın sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl kalmasına karşılık masaya oturtmayı başaramadı.

  • 4 Galatasaray'da Bruma krizi
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    Bruma, ya bu sezon sonunda düşük bir bonservis bedeliyle kendisinin istediği takıma gidecek ya da 2018’in Haziran ayında elini kolunu sallayarak bedelsiz olarak G.Saray’dan ayrılacak.

  • 5 Galatasaray'da Bruma krizi
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    Öte yandan Bruma’yı uzun bir süredir takip eden İngiliz ekibi Tottenham’ın derbide de genç yeteneği izlediği bildirildi.

     

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