Bayern Münih, Almanya Kupası yarı finalinde Borussia Dortmund'u konuk edecek. Ligde şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Bayern'de hedef Borussia Dortmund'u saha ve seyirci avantajını kullanarak eleyip finale yükselmek. Peki, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Almanya kupasında yarı final heyecanı yaşanıyor. Kupada, Almanya'nın güçlü iki ekibi Bayern Münih ve Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Ligde en yakın rakibi Leipzig'e 8 puan fark atarak son 4 haftaya lider giren Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e boyun eğdi ve çeyrek finalde kupaya veda etti. Bir mucize olmazsa Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşacak Münih'te hedef Almanya Kupası'nı da müzesine götürmek. Evinde oynayacağı karşılaşmada seyirci avantajını kullanmak isteyen Münih'te tek hedef turu geçip finale yükselmek. Borussia Dortmund ise, ligde 30 haftada 56 puan toplayabildi ve 2'nci sıradaki Leipzig'in 6 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alıyor. Ligde şampiyonluk şansını yitiren 2'ncilik şansını da zora sokan Dortmund, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Fransızların güçlü ekibi Monaco'ya elendi. Elinde bir tek Almanya Kupası kalan Dortmund'da tek hedef Bayern Münih'i elemek ve kupa yürüyüşünü sürdürmek. Heyecan fırtınasına sahne olması beklenen Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı 26 Nisan Çarşamba saat 21.45'te Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 10 MAÇ

İki takım arasındaki son 10 karşılaşmada Bayern Münih'in üstünlüğü göze çarpıyor. Münih son 10 maçın 5'inde galibiyete uzanan taraf olurken Dortmund yalnızca 2 maçı kazanabildi. 3 maçta ise takımlar birbirine üstünlük kuramadı.

Dortmund 2 - 0 Bayern München

Bayern München 2 - 1 Dortmund

Dortmund 0 - 1 Bayern München

Bayern München 1 - 1 Dortmund

Bayern München 5 - 1 Dortmund

Dortmund 0 - 0 Bayern München

Bayern München 0 - 0 Dortmund

Dortmund 0 - 2 Bayern München

Dortmund 1 - 0 Bayern München

Bayern München 4 - 1 Dortmund

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

BAYERN MÜNİH

Bayern Münih mücadele ettiği tüm kulvarlarda çıktığı son 10 maçın 5'ini kazanırken 3'ünde sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Münih, 2 maçında ise rakipleriyle yenişemedi.

Arsenal 1 - 5 Bayern München

Bayern München 3 - 0 E.Frankfurt

M gladbach 0 - 1 Bayern München

Bayern München 6 - 0 Augsburg

Hoffenheim 1 - 0 Bayern München

Bayern München 4 - 1 Dortmund

Bayern München 1 - 2 Real Madrid

Leverkusen 0 - 0 Bayern München

Real Madrid 4 - 2 Bayern München

Bayern München 2 - 2 Mainz 05

BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund, tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçın 5'ini kazandı, 4'ünü kaybetti. Dortmund, 1 maçta rakibiyle yenişemedi.

Hertha Berlin 2 - 1 Dortmund

Lotte 0 - 3 Dortmund

Dortmund 1 - 0 Ingolstadt

Schalke 04 1 - 1 Dortmund

Dortmund 3 - 0 Hamburg

Bayern München 4 - 1 Dortmund

Dortmund 2 - 3 Monaco

Dortmund 3 - 1 E.Frankfurt

Monaco 3 - 1 Dortmund

M gladbach 2 - 3 Dortmund

SAKAT VE CEZALI DURUMU

BAYERN MÜNİH

SAKAT: MANUEL NEUER

CEZALI: YOK

BORUSSİA DORTMUND

SAKAT: NURİ ŞAHİN, ANDRE SCHÜRRLE, MARİO GÖTZE, MARC BARTRA

CEZALI: YOK