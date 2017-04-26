Bayern Münih, Almanya Kupası yarı finalinde Borussia Dortmund'u konuk edecek. Ligde şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Bayern'de hedef Borussia Dortmund'u saha ve seyirci avantajını kullanarak eleyip finale yükselmek. Peki, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...
BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK
Almanya kupasında yarı final heyecanı yaşanıyor. Kupada, Almanya'nın güçlü iki ekibi Bayern Münih ve Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Ligde en yakın rakibi Leipzig'e 8 puan fark atarak son 4 haftaya lider giren Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e boyun eğdi ve çeyrek finalde kupaya veda etti. Bir mucize olmazsa Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşacak Münih'te hedef Almanya Kupası'nı da müzesine götürmek. Evinde oynayacağı karşılaşmada seyirci avantajını kullanmak isteyen Münih'te tek hedef turu geçip finale yükselmek. Borussia Dortmund ise, ligde 30 haftada 56 puan toplayabildi ve 2'nci sıradaki Leipzig'in 6 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alıyor. Ligde şampiyonluk şansını yitiren 2'ncilik şansını da zora sokan Dortmund, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Fransızların güçlü ekibi Monaco'ya elendi. Elinde bir tek Almanya Kupası kalan Dortmund'da tek hedef Bayern Münih'i elemek ve kupa yürüyüşünü sürdürmek. Heyecan fırtınasına sahne olması beklenen Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı 26 Nisan Çarşamba saat 21.45'te Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 10 MAÇ
İki takım arasındaki son 10 karşılaşmada Bayern Münih'in üstünlüğü göze çarpıyor. Münih son 10 maçın 5'inde galibiyete uzanan taraf olurken Dortmund yalnızca 2 maçı kazanabildi. 3 maçta ise takımlar birbirine üstünlük kuramadı.
Dortmund 2 - 0 Bayern München
Bayern München 2 - 1 Dortmund
Dortmund 0 - 1 Bayern München
Bayern München 1 - 1 Dortmund
Bayern München 5 - 1 Dortmund
Dortmund 0 - 0 Bayern München
Bayern München 0 - 0 Dortmund
Dortmund 0 - 2 Bayern München
Dortmund 1 - 0 Bayern München
Bayern München 4 - 1 Dortmund
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
BAYERN MÜNİH
Bayern Münih mücadele ettiği tüm kulvarlarda çıktığı son 10 maçın 5'ini kazanırken 3'ünde sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Münih, 2 maçında ise rakipleriyle yenişemedi.
Arsenal 1 - 5 Bayern München
Bayern München 3 - 0 E.Frankfurt
M gladbach 0 - 1 Bayern München
Bayern München 6 - 0 Augsburg
Hoffenheim 1 - 0 Bayern München
Bayern München 4 - 1 Dortmund
Bayern München 1 - 2 Real Madrid
Leverkusen 0 - 0 Bayern München
Real Madrid 4 - 2 Bayern München
Bayern München 2 - 2 Mainz 05
BORUSSİA DORTMUND
Borussia Dortmund, tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçın 5'ini kazandı, 4'ünü kaybetti. Dortmund, 1 maçta rakibiyle yenişemedi.
Hertha Berlin 2 - 1 Dortmund
Lotte 0 - 3 Dortmund
Dortmund 1 - 0 Ingolstadt
Schalke 04 1 - 1 Dortmund
Dortmund 3 - 0 Hamburg
Bayern München 4 - 1 Dortmund
Dortmund 2 - 3 Monaco
Dortmund 3 - 1 E.Frankfurt
Monaco 3 - 1 Dortmund
M gladbach 2 - 3 Dortmund
SAKAT VE CEZALI DURUMU
BAYERN MÜNİH
SAKAT: MANUEL NEUER
CEZALI: YOK
BORUSSİA DORTMUND
SAKAT: NURİ ŞAHİN, ANDRE SCHÜRRLE, MARİO GÖTZE, MARC BARTRA
CEZALI: YOK