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MLS'in en çok kazananı Kaka!

MLS Ligi ekiplerinden Orlando City forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Kaka, bu yılın en fazla maaş alan futbolcuları sıralamasında zirvede yer aldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:41:06 Güncelleme: 11:46:43

MLS Futbolcular Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yılda 7 milyon 167 bin dolar maaş alan Kaka, ligin en çok kazanan futbolcusu unvanını bu yıl da korudu.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece bir maçta forma giyebilen Kaka'yı, Toronto'da top koşturan Sebastian Giovinco takip etti. İtalyan forvet oyuncusu, 7 milyon 115 bin dolar kazandı.

Toronto'nun ABD'li orta saha oyuncusu Michael Bradley ise 6 milyon 500 bin dolarlık maaşıyla ligde en fazla kazanan 3. futbolcu oldu.

Geçtiğimiz ay İngiliz ekibi Manchester United'dan Chicago Fire'a transfer olan Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger ise 5 milyon 400 bin dolarlık maaşıyla listede 7'nciliği elde etti.

Ligde en fazla kazanan ilk 10 futbolcu ve maaşları şöyle:

Futbolcu Takım Maaş (dolar)

Futbolcu Takım Maaş (dolar)
1 Kaka Orlando City 7 milyon 167 bin
2 Sebastian Giovinco Toronto 7 milyon 115 bin
3 Michael Bradley Toronto 6 milyon 500 bin
4 Andrea Pirlo New York City 5 milyon 915 bin
5 David Villa New York City 5 milyon 610 bin
6 Giovani dos Santos Los Angeles Galaxy 5 milyon 500 bin
7 Bastian Schweinsteiger Chicago Fire 5 milyon 400 bin
8 Jozy Altidore Toronto 4 milyon 875 bin
9 Clint Dempsey Seattle Sounders 3 milyon 892 bin
10 Diego Valeri Portland Timbers 2 milyon 607 bin
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