İSPANYA HABERLERİ
26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Sergio Ramos Real Madrid
FUTBOL

Katalan basından Ramos kararına tepki: "Neymar'a var, Ramos'a yok"

El Clasico'da Lionel Messi'yi düşürüp direkt kırmızı kart gören Sergio Ramos'a verilen bir maç men cezası, Katalan basını tarafından tepkiyle karşılandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:04:24 Güncelleme: 12:08:20

El Mundo Deportivo gazetesi, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı olan Rekabet Komitesinin "Neymar'a verdiği 3 maç cezada uyguladığı kriterleri Sergio Ramos için görmezlikten geldiğini" iddia etti.

Haberde, "Normalde ilk olarak futbolcunun hakeme karşı hareketine bakan komite, bu kez kırmızı karttan sonra Sergio'nun hakemi alkışlamasını görmedi. Real Madridli futbolcunun rakip takım oyuncularına yönelik hareketlerine de bakmadı. Oysa benzer bir hareketten dolayı Neymar'a 3 maç ceza verilmişti" diye yazıldı.

Sport gazetesi ise Rekabet Komitesinin kararına olan tepkisini "skandal" başlığı ile verdi. Katalan spor gazetesi de Neymar'a verilen 3 maç cezadaki kriterlerin Sergio Ramos için hiçbir şekilde dikkate alınmadığını savundu.

Bu arada daha çok Real Madrid yanlısı haberleriyle bilinen Marca, AS gibi spor gazeteleri ile El Pais, El Mundo gibi ülkenin önemli gazetelerinin Sergio Ramos'a verilen bir maçlık cezayı yorum yapmadan kısa haber olarak vermeleri dikkati çekti.

Sergio Ramos, cezasından dolayı bu akşam deplasmanda Deportivo La Coruna maçında forma giyemeyecek. İspanyol oyuncu, bu hafta sonu Valencia'ya karşı oynanacak müsabakada ise takımdaki yerini alacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Real Madrid, Zidane ile yollarını ayıracak mı?
FUTBOL

Zidane'ın yerine Fenerbahçe'nin eski hocası!
Real Madrid - Barcelona maçını 2 milyon 563 bin kişi izledi
FUTBOL

El Clasico rekor kırdı!
Real Madrid Barcelona'yı konuk ediyor
FUTBOL

Messi mi Ronaldo mu?

Real Madrid: 80 - Darüşşafaka Doğuş: 84 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL

Harikasın Daçka! Madrid'de muhteşem gece...