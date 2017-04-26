Fransa Kupası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint Germain ile Monaco Fransa Kupası yarı final maçında karşılaşacak. İki takımda da tek hedef kupada finale yürümek. Peki, PSG- Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Zorlu maç şifreli mi, şifresiz mi ekrana gelecek? İşte karşılaşmanın detayları...

PSG - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fransa Kupası yarı final mücadelesinde PSG ile Monaco karşı karşıya geliyor. Ligde soluk soluğa şampiyonluk yarışı veren 2 takım birbirine kupada üstünlük kurmaya çalışacak. PSG, Şampiyonlar Ligi'nde evinde Barcelona'yı 4-0 yenmesine rağmen avantajını kullanamayarak deplasmanda 6-1 gibi bir skorla hezimete uğrayarak kupaya son 16 turunda elenmişti. Gözünü lig şampiyonluğu ve Fransa Kupası'na diken Paris, evinde oynayacağı Monaco mücadelesinde seyircisinin de desteğiyle maçı kazanarak kupada finale yükselmek ve ligdeki en büyük rakibi Monaco'ya şampiyonluk yarışında da moral bozukluğu yaşatmak istiyor.

3 kulvarda da yoluna dolu dizgin devam eden Monaco'da hedef 3 kupayıda müzesine götürmek. Şampiyonlar Ligi'nde Almanların güçlü takımı Dortmund'u iki maçtada mağlup etmeyi başaran Monaco yarı finalde İtalyanların dev temsilcisi Juve ile eşleşti. Ligde bir maç eksiğine rağmen PSG'nin averajla önünde lider bulunan Monaco ligde de şampiyonluğa çok yakın. Tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren Monaco, PSG'yi kupada saf dışı bırakarak 3 kupa hedefi doğrultusunda adım atmak istiyor.

Zorlu PSG-Monaco maçı 26 Nisan Çarşamba TSİ 22.05'te başlayacak. Parc des Princes'de oynanacak maç beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 KARŞILAŞMA

İki takım arasındaki karşılaşmalarda beraberlikler ön plana çıkıyor. PSG ve Monaco arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 5'i berabere biterken 3 kez PSG, 2 kez de Monaco sahadan galibiyetle ayrıldı.

Paris SG 1 - 1 Monaco

Monaco 1 - 1 Paris SG

Paris SG 1 - 1 Monaco

Monaco 0 - 0 Paris SG

Paris SG 2 - 0 Monaco

Monaco 0 - 3 Paris SG

Paris SG 0 - 2 Monaco

Monaco 3 - 1 Paris SG

Paris SG 1 - 1 Monaco

Monaco 1 - 4 Paris SG

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

PARİS SAİNT GERMAİN

PSG, son 10 maçında adeta yenilgiyi unuttu. Tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçında yalnızca Barcelona deplasmanında yenilen PSG o günden sonra çıtığı hiçbir maçta berabere dahi kalmadı. Fransızların dev kulübü 10 maçta 9 galibiyet aldı, 1 kez mağlup oldu.

Paris SG 1 - 0 Nancy

Barcelona 6 - 1 Paris SG

Lorient 1 - 2 Paris SG

Paris SG 2 - 1 Lyon

Monaco 1 - 4 Paris SG

Avranches 0 - 4 Paris SG

Paris SG 4 - 0 Guingamp

Angers 0 - 2 Paris SG

Metz 2 - 3 Paris SG

Paris SG 2 - 0 Montpellier

MONACO

Lig, Fransa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde dolu dizgin yoluna giden Monaco'da çok formda. Monaco, son 10 maçında bir kez mağlup olurken, 9 maçını kazandı ve hiç berabere kalmadı.

Monaco 2 - 1 Bordeaux

Monaco 3 - 1 Man City

Caen 0 - 3 Monaco

Monaco 1 - 4 Paris SG

Monaco 2 - 1 Lille

Angers 0 - 1 Monaco

Dortmund 2 - 3 Monaco

Monaco 2 - 1 Dijon

Monaco 3 - 1 Dortmund

Lyon 1 - 2 Monaco

İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?

PSG

1/32 FİNALLER: Paris Saint-Germain 7 - 0 Bastia

1/16 FİNALLER: Rennes 0 - 4 Paris Saint-Germain

1/8 FİNALLER: Niort 0 - 2 Paris Saint-Germain

ÇEYREK FİNAL: Avranches 0 - 4 Paris Saint-Germain

MONACO

1/32 FİNALLER: Monaco 2 - 1 Ajaccio

1/16 FİNALLER: Chambly 4 - 5 Monaco

1/8 FİNALLER: Marseille 3 - 4 Monaco

ÇEYREK FİNAL: Monaco 2 - 1 Lille