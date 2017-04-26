Vural: "Kalan 5 maçı da kazanmak zorundayız"

Ligde kalan 5 maçı da kazanıp Süper Lig'e çıkmak istediklerini kaydeden Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Bu takım bir kere kafasına taktı. Burada durmayacak" dedi.

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'u 3-2 yenerek haftayı kapatan Göztepe'de basın mensuplarıyla buluşan Teknik Direktör Yılmaz Vural, iyi bir haftayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Takımın oyunsal anlamda farklı bir hale gelmesi bizi mutlu etti. Göztepe camiası olarak yaşadığımız sıkıntıyı aşmasını bildik. Bir maç kazanarak çok farklı bir boyuta geldik. Yakaladığımız bu moral bizi hedefimize götürür diye umuyoruz" şeklinde konuştu.

Bu hafta play-off barajındaki rakiplerini zor maçların beklediğini anlatan tecrübeli teknik adam, "Biz kazanırsak ligde durum çok daha farklı bir boyuta gelecek. Ligde kimsenin kaybetme hakkı yok. Kaybeden sıkıntılı bir sürece girecek. Takımımızı bu şartlarda maçlara iyi hazırlamak zorundayız" dedi.

Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp, önümüzdeki hafta İzmir'de oynayacakları Sivasspor maçından taraftarlarının da desteğiyle 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi. Takımının psikolojik anlamda rakiplerinden daha iyi olduğunu vurgulayan Vural, "Karşımızda kaybetmiş, gergin bir takım var. Malatya benim antrenörlüğe ilk başladığım yer. Şimdi onlara rakip olacağım. Benim için farklı bir heyecan olacak. Şimdi varımız, yoğumuz Göztepe. Önemli hayallerimiz var. Bu takım kafasına taktı bir kere, burada durmayacak. Bizim olduğumuz dönemde bunu başarıp Göztepe tarihine adımızı yazdırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta ligde rakiplerinin puan kaybettiğini söyleyen Yılmaz Vural, "Umarım bu hafta da rakiplerimiz takılır ve üst sıralara çıkmamız mümkün olur. Zor bir haftaya girdik. Çektiğimiz zorlukları, aldığımız sonuçlarla unutturacağımız bir hafta olmasını istiyoruz. Kalan 5 maçımızı kazanamazsak Süper Lig'e çıkamayız. Dışarıda içeride her maçı kazanmalıyız. 1 puan bize yetmiyor. Umudumuzu sonuna kadar yaşıyoruz sonuç olarak şuan iyi bir pozisyondayız" dedi.

Kendisinin inatçı olduğunu ifade eden Vural, Mayıs'ta piyasaya çıkacak olan kitabının isminin de "İnadım İnat" olduğunu söyleyerek, "Başarmak için inat yapacağız. Başarmak için ne lazımsa yapmak zorundayız" diye konuştu.

SAĞLIK RAPORU

Öte yandan, sakatlıkları bulunan Murat Akın, Gençer'in takımla çalışmalara başladığı ifade edilirken, hafif sakatlıkları bulunan Leo ve Emre Can'ın durumlarının da ciddi olmadığı açıklandı.