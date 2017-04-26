Crystal Palace - Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Crystal Palace'ın konuğu oluyor. Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Tottenham'da tek hedef sahahan 3 puanla ayrılarak Chelsea'ye yakın markajı sürdürmek. Peki, Crystal Palace - Totenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İngiltere, Premier Lig'de Chelsea ile soluk soluğa liderlik yarışına girişen Tottenham, Crystal Palace ile karşılaşacak. 32 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Tottenham 71 puan toplamayı başardı. Mauricio Pochettino yönetiminde bir maç eksiğiyle Chelsea'nin 7 puan gerisinde bulunan Tottenham en yakın takipçisi Liverpool'dan 2 maç eksik oynamış olmasına rağmen 5 puan önde bulunuyor. Tüm planlarını Crystal Palace'ı yenmek üzerine yapan Tottenham puan kaybetmesi durumunda liderlik yarışından kopacak. Ligde 38 puanla 12'nci sırada bulunan Crystal Palace'da küme hattından ne kadar uzak görünse de kazanarak iyice rahatlamanın peşinde. Zorlu Crystal Palace - Tottenham maçı TSİ 22.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport, Digiturk 87, D Smart 78, Turkcell TV+ 77 kanallarından canlı izlenebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 KARŞILAŞMA

İki takım arasındaki son 10 karşılaşmada Tottenham 5 kez sahadan galip ayrıldı. Crystal Palace ise 3 maçı kazanmayı başardı. Takımlar 2 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Tottenham 1 - 1 Crystal Palace

Crystal Palace 3 - 0 Tottenham

Crystal Palace 0 - 1 Tottenham

Tottenham 2 - 0 Crystal Palace

Tottenham 0 - 0 Crystal Palace

Crystal Palace 2 - 1 Tottenham

Tottenham 1 - 0 Crystal Palace

Crystal Palace 1 - 3 Tottenham

Tottenham 0 - 1 Crystal Palace

Tottenham 1 - 0 Crystal Palace

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

CRYSTAL PALACE

Crystal Palace son 10 karşılaşmada başarılı sonuçlarla sahadan ayrıldı. Palace, oynadığı 10 maçın 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı, 3'ünde ise mağlup oldu.

Crystal Palace 0 - 4 Sunderland

Stoke City 1 - 0 Crystal Palace

Crystal Palace 1 - 0 Middlesbroug

West Brom 0 - 2 Crystal Palace

Crystal Palace 1 - 0 Watford

Chelsea 1 - 2 Crystal Palace

Southampton 3 - 1 Crystal Palace

Crystal Palace 3 - 0 Arsenal

Crystal Palace 2 - 2 Leicester

Liverpool 1 - 2 Crystal Palace

TOTTENHAM

Oynadığı son 10 karşılaşmanın 8'ini kazanan Tottenham, FA Cup'ta Chelsea'ye boyun eğerek bu süreçteki ilk yenilgisini tattı. Tottenham'ın 1'de beraberliği bulunuyor.

Tottenham 2 - 2 Gent

Tottenham 4 - 0 Stoke City

Tottenham 3 - 2 Everton

Tottenham 6 - 0 Millwall

Tottenham 2 - 1 Southampton

Burnley 0 - 2 Tottenham

Swansea 1 - 3 Tottenham

Tottenham 4 - 0 Watford

Tottenham 4 - 0 Bournemouth

Chelsea 4 - 2 Tottenham

SAKAT VE CEZALILAR

CRYSTAL PALACE

SAKATLAR: James Tomkins, Scott Dann,Connor Wickham, Pape Souare

TOTTENHAM

SAKATLAR: Michel Vorm, Danny Rose, Erik Lamela, Harry Winks