Crystal Palace - Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Crystal Palace'ın konuğu oluyor. Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Tottenham'da tek hedef sahahan 3 puanla ayrılarak Chelsea'ye yakın markajı sürdürmek. Peki, Crystal Palace - Totenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...
CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İngiltere, Premier Lig'de Chelsea ile soluk soluğa liderlik yarışına girişen Tottenham, Crystal Palace ile karşılaşacak. 32 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Tottenham 71 puan toplamayı başardı. Mauricio Pochettino yönetiminde bir maç eksiğiyle Chelsea'nin 7 puan gerisinde bulunan Tottenham en yakın takipçisi Liverpool'dan 2 maç eksik oynamış olmasına rağmen 5 puan önde bulunuyor. Tüm planlarını Crystal Palace'ı yenmek üzerine yapan Tottenham puan kaybetmesi durumunda liderlik yarışından kopacak. Ligde 38 puanla 12'nci sırada bulunan Crystal Palace'da küme hattından ne kadar uzak görünse de kazanarak iyice rahatlamanın peşinde. Zorlu Crystal Palace - Tottenham maçı TSİ 22.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport, Digiturk 87, D Smart 78, Turkcell TV+ 77 kanallarından canlı izlenebilecek.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 KARŞILAŞMA
İki takım arasındaki son 10 karşılaşmada Tottenham 5 kez sahadan galip ayrıldı. Crystal Palace ise 3 maçı kazanmayı başardı. Takımlar 2 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Tottenham 1 - 1 Crystal Palace
Crystal Palace 3 - 0 Tottenham
Crystal Palace 0 - 1 Tottenham
Tottenham 2 - 0 Crystal Palace
Tottenham 0 - 0 Crystal Palace
Crystal Palace 2 - 1 Tottenham
Tottenham 1 - 0 Crystal Palace
Crystal Palace 1 - 3 Tottenham
Tottenham 0 - 1 Crystal Palace
Tottenham 1 - 0 Crystal Palace
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
CRYSTAL PALACE
Crystal Palace son 10 karşılaşmada başarılı sonuçlarla sahadan ayrıldı. Palace, oynadığı 10 maçın 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı, 3'ünde ise mağlup oldu.
Crystal Palace 0 - 4 Sunderland
Stoke City 1 - 0 Crystal Palace
Crystal Palace 1 - 0 Middlesbroug
West Brom 0 - 2 Crystal Palace
Crystal Palace 1 - 0 Watford
Chelsea 1 - 2 Crystal Palace
Southampton 3 - 1 Crystal Palace
Crystal Palace 3 - 0 Arsenal
Crystal Palace 2 - 2 Leicester
Liverpool 1 - 2 Crystal Palace
TOTTENHAM
Oynadığı son 10 karşılaşmanın 8'ini kazanan Tottenham, FA Cup'ta Chelsea'ye boyun eğerek bu süreçteki ilk yenilgisini tattı. Tottenham'ın 1'de beraberliği bulunuyor.
Tottenham 2 - 2 Gent
Tottenham 4 - 0 Stoke City
Tottenham 3 - 2 Everton
Tottenham 6 - 0 Millwall
Tottenham 2 - 1 Southampton
Burnley 0 - 2 Tottenham
Swansea 1 - 3 Tottenham
Tottenham 4 - 0 Watford
Tottenham 4 - 0 Bournemouth
Chelsea 4 - 2 Tottenham
SAKAT VE CEZALILAR
CRYSTAL PALACE
SAKATLAR: James Tomkins, Scott Dann,Connor Wickham, Pape Souare
TOTTENHAM
SAKATLAR: Michel Vorm, Danny Rose, Erik Lamela, Harry Winks