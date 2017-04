František Rajtoral ince bir bilek hareketiyle topu can çekiştiği zindandan kurtardı ve Kovarik ile buluşturarak hayat verdi. Ceza sahasına gelen ortayı Reznik, yaşadığı yerin hakkını veren bir bohem rahatlığıyla gole çevirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlayan Ceren Tokdemir, psikolojik bir rahatsızlık olarak belirttiği Tükenmişlik Sendromu’nun genelde yanlış anlaşıldığını ifade ediyor. Her yorulanın, her tükenenin intihar etmeyeceğini söyleyen Tokdemir’e göre genelde çok ciddi depresyon varsa intihara meylediliyor.

František Rajtoral aradan 3 sene geçmemişken 3. defa yakalandığı Tükenmişlik Sendromu ile bu defa başa çıkamadı ve Gaziantepspor forması giyerken hayatına son verdi. Süper Lig’de oynamasa birkaç satır ile ancak gündemimize gelecek Rajtoral, şu an ilgili ilgisiz birçok insanı derinden etkiledi ve yaşamının baharında bir insanın neden intihar ettiği sorusuyla empati kuruluyor. Kronik Yorgunluk Sendromu ya da Tükenmişlik Sendromu tartışmaların ana odağı. Hastalıkla ilgili pek çok fikir var.

Rajtoral'ın intiharı önlenebilir miydi?

Maalesef pratikte bu sorunun cevabını bilmek hiçbir zaman mümkün olmayacak. Uzman görüşüne başvurduğumuz Prof. Dr. Turgay Biçer, intihara ilk tepki olarak "çok şeyin eksik yapıldığının göstergesi" diyor ve bu durumdaki oyuncuları spor psikologlarının teşhis edebileceğini belirtiyor. Dr. Ceren Tokdemir de klinik bir psikoloğun intihar eğilimli hastaların verdiği sinyalleri yakalayacağı konusunda meslektaşıyla hemfikir.

Türkiye Futbol Federasyonu da aslına bakılırsa bu konuda önlem almış ve kulüplerin yükümlülüklerini tanımlamış. 2009 yılında "Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatları" ismiyle yayımlanan metne göre kulüplerin spor psikiyatrı veya psikoloğu bulundurmasın zorunlu. 5. madde içerisinde her şey açık seçil belirtilmiş.

En üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüpler için, fizyoterapist, performans uzmanı (tıbbi antrenman ve egzersiz uzmanı), beslenme uzmanı ve spor psikiyatristi veya psikolog ile sözleşme imzalayarak kadrolarında bulundurmak (EK-1). Türkiye Futbol Federasyonu

Yani Süper Lig ve PTT 1. Lig kulüpleri bu kapsam dahilinde. Yönetmelik spor psikiyatrı veya psikoloğunu, “T.C yasalarına göre mesleğini icra etmelerine izin verilen veya farklı bir meslek grubunda olup psikoloji ile ilgili en az yüksek lisans eğitimine sahip ve TFF tarafından düzenlenen eğitim programlarından katılım ve başarı belgesi almış kişi” olarak tanımlıyor. Peki Türk futbolunda durum ne?

Prof. Dr. Turgay Biçer

Herkes birbirini kandırıyor

Haberturk.com olarak görüşüne başvurduğumuz ve alanında uzman üç isim, istisnalar olmakla beraber, uygulamanın genelde kağıt üzerinde kaldığında hemfikir.

Egzersiz ve Spor Psikolojisi (ESPDER) Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Turgay Biçer, federasyon zorunluluğu konusunda herkesin birbirini kandırdığını söylüyor. TFF ve GSGM tarafından eksik de olsa adımlar atıldığının fakat kulüpler tarafında ilerlenilemediğinin altını çiziyor.

Biçer’e göre iş tanımları dahi yapılmamış durumda ve kulüpler bu işi iyi anlamadığı için spor psikologlarına mesafeli duruyor. Kimi kulüplerde bütçe yetersizliği en büyük engel. Kimi kulüplerde ise antrenörlerde, spor psikologlarının kendi alanlarına müdahale edeceği endişesi var. Bu nedenle de spor psikologlarının varlıkları sadece imza üzerinde. Aktif olarak çalışanlar son derece sınırlı.

Ömer Ateş durumu, "Beyin cerrahi lazım ama kalp cerrahına imza attırıyorsunuz." şeklinde özetliyor.

Dr. Ceren Tokdemir ise kulüplerde çalışanların başka bir disiplinden gelmesine karşı. Spor psikologlarının doğrudan klinik psikoloji eğitimi almış olması gerektiğinde ısrar ediyor. Tokdemir, TFF bünyesinde danışman yetiştirme kursları açılması için çok çalışma yaptığını ancak belirlenen sürenin kısa olması ve psikolog olmayanların kursiyerliğinin önünü açtığı nedeniyle eğitim programlarındaki katılımından vazgeçmiş.

TFF tarafından hâlihazırda “Psikolojik Performans Danışmanlığı Eğitimi” ismiyle açılan program her sene 3 basamak halinde yürütülüyor. Her aşama 3 gün sürüyor. Alınan sertifika ise her iki yılda bir yenilenmek zorunda.



Peki mevcut durumda fiilen görev yapan az sayıdaki psikolojik performans danışmanları ne yapıyor? Sadece futbolculara maçlara psikolojik olarak hazırlamakla mı yükümlüler yoksa özel hayatı da bu danışmanlık kapsamına giriyor mu?

TFF'nin düzenlediği Psikolojik Performans Danışmanlığı Eğitimi mezunlarından ve bir dönem 1. Lig takımlarından birinde bu görevi yerine getirmiş olan Psikolojik Performans Danışmanı Zeynep Gökçen Cihan, "Futbolcuların özel hayatlarıyla ilgili psikolojik sıkıntılarının danışmanlık kapsamında olduğunu çünkü futbolcunun özel hayatının ister istemez sahaya olumlu ya da olumsuz yansıdığını söylüyor: "Hem ozel hayattaki sorunlarla basetmesine yardımcı olurken hem de motivasyonunu korumak psikolojik performans danışmanlarının görevi."