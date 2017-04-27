BEŞİKTAŞ HABERLERİ
27 NİSAN 2017
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FUTBOL

Beşiktaş'ta gidecek isimler belli oldu

27 Nisan 2017 Perşembe, 01:31:57

  • 1 Beşiktaş'ta gidecek isimler belli oldu
    1 | 17

    HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT

    Şampiyonluğa emin adımlarla koşan Beşiktaş’ta, kadroda şişkinliğe neden olan oyuncularla yollar ayrılıyor...

  • 2 Beşiktaş'ta gidecek isimler belli oldu
    2 | 17

    Takıma hiçbir katkısı olmamasına karşın belirli maliyetleri bulunan bazı isimlerin bonservisiyle elden çıkarma kararı alınırken böylece Finansal Fair- Play anlamında da bir rahatlama bekleniyor...

  • 3 Beşiktaş'ta gidecek isimler belli oldu
    3 | 17

    Bu doğrultuda teknik direktör Şenol Güneş’in de onayı ile yolların ayrılması beklenen isimler şöyle: 

  • 4 Beşiktaş'ta gidecek isimler belli oldu
    4 | 17

    Ömer Şişmanoğlu

  • 5 Beşiktaş'ta gidecek isimler belli oldu
    5 | 17

    Veli Kavlak

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