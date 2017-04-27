Beşiktaş'ta gidecek isimler belli oldu

27 Nisan 2017 Perşembe, 01:31:57 | Güncelleme: 09:12:54
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HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT
Şampiyonluğa emin adımlarla koşan Beşiktaş’ta, kadroda şişkinliğe neden olan oyuncularla yollar ayrılıyor...
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Takıma hiçbir katkısı olmamasına karşın belirli maliyetleri bulunan bazı isimlerin bonservisiyle elden çıkarma kararı alınırken böylece Finansal Fair- Play anlamında da bir rahatlama bekleniyor...
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Bu doğrultuda teknik direktör Şenol Güneş’in de onayı ile yolların ayrılması beklenen isimler şöyle:
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Ömer Şişmanoğlu
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Veli Kavlak
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Alexander Milosevic
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Pedro Franco
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Denys Boyko
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Luiz Rhodolfo
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Kendisinden bekleneni veremeyen Araz Özbiliz ise başka takıma kiralanacak.
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FRANCO’YU OYNADIĞI KULÜP İSTİYOR Bir bölümü şu anda başka kulüplerde kiralık oynayan, bir bölümü de takımda olan bu 6 futbolcu, belirlenen ücretler karşılığında satılacak.
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Elden çıkarılacak oyuncuların maliyetlerinden kurtulacak olan Siyah- Beyazlılar, satıştan her ne kadar fazla gelir beklemese de kasaya girecek parayı yeni transferlerde kullanacak.
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Konuyla ilgili çalışmalara start verilirken, Pedro Franco’nun kiralık olarak forma giydiği Millonarios Kulübü’nün yetkililerinin oyuncunun tapusunu almak için önümüzdeki günlerde Beşiktaş’ın kapısını çalacağı kaydedildi.
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Siyah-Beyazlı kurmaylar, diğer yabancı futbolcuların da kolaylıkla elden çıkarılacağına inanıyor.
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DEMBA BA VE ERSAN GÜLÜM İÇİN KARAR VERİLDİ Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ersan Gülüm ve Demba Ba konusundaki kararını da verdi...
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Tecrübeli teknik adamın şampiyonluğun 2-3 hafta önceden garantilenmesi halinde; bu iki oyuncuyu kalan maçlarda 11’de oynatma kararı aldığı öğrenildi.
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Hatırlanacağı gibi Demba Ba ve Ersan devre arasında Çin’deki kulüplerinden kiralanmıştı.