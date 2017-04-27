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Galatasaray disiplin üye
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Galatasaray'da 5 üyeye disiplin şoku

Galatasaray’da yönetime eleştirilerde bulunan kongre üyelerinin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi şaşkınlık yarattı

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:51:59 Güncelleme: 09:54:54

Son yapılan Olağan Mali Genel Kurul’da söz alıp mevcut yönetimi eleştiren Begüm Özkan, Tunç Üner ve Yasin Çakmak; basın yoluyla Özbek ve ekibinin politikalarına tepki gösteren Ahmet Dedehayır ile basına kapalı yapılan Divan Kurulu toplantısını protesto amaçlı terk eden Serhat Özalemdar, Galatasaray Kulübü tüzüğünün 109.3 maddesine göre “Kulüp başkanı, yöneticileri ile üyelerine karşı hakaret fiili eylemde bulunmak” gerekçesiyle disipline gönderildi. Karar camiada büyük yankı uyandırırken diğer üyeler ve taraftarlar bu duruma sert tepki gösterdiler.

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